전기히터·장판·화목보일러 안전수칙 집중 홍보

[헤럴드경제(대구경북)=김성권 기자] 경북 영주소방서(서장 김두진)는 12일, 겨울철 난방용품 사용이 급증함에 따라 화재 예방을 위한 안전 수칙 준수를 시민들에게 당부했다.

겨울철은 난방기구 사용이 늘어나면서 부주의로 인한 화재가 빈번하게 발생하는 시기다. 이에 소방서는 시민들이 가정에서 손쉽게 실천할 수 있는 난방기구별 안전 수칙을 집중 홍보하고 있다.

영주소방서는 전기히터는 반드시 안전인증(KC) 표시가 있는 제품을 사용하고, 주변에 종이·옷가지 등 가연성 물질을 두지 않으며, 문어발식 콘센트 사용을 금지해야 한다고 강조했다.

또한 전기장판은 장시간 사용하지 않을 때는 전원을 반드시 분리하고, 온도조절기에 충격을 주거나 접은 상태로 보관하지 않도록 하며, 사용 전에는 전선 피복 손상 등 고장 여부를 확인해야 한다고 조언했다.

화목보일러는 불연재로 구획된 별도 공간에 설치하고, 주변에 가연물을 쌓아두지 말아야 하며, 연통과 벽·천장 사이에 충분한 거리를 유지해야 한다. 또한, 연통 내부의 그을음이나 재를 주기적으로 청소해 화재 위험을 줄이는 것이 중요하다고 했다.

김두진 영주소방서장은 “새벽 공기가 부쩍 쌀쌀해지면서 장롱 속에 보관했던 난방기구를 꺼내는 시기가 왔다”며 “제품 사용 전 고장이나 파손된 부분이 없는지 꼼꼼히 확인하고, 제시된 안전수칙을 지켜 따뜻하고 안전한 겨울을 보내시길 바란다”고 당부했다.

한편 영주소방서는 겨울철 화재 예방을 위해 시민 대상 홍보와 점검 활동을 지속적으로 전개할 계획이다.