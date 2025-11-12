유원스틸산업, 지역 저소득가구 지원을 위한 성금 500만 원 기탁 나눔을 통해 지역사회와 함께하는 기업의 사회적 책임 실천

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 11월 11일 광진경제허브센터 입주기업인 ㈜유원스틸산업(대표 류희철)으로부터 지역 저소득가구 지원을 위한 성금을 기부받았다.

유원스틸산업은 2021년에 설립돼 광진경제허브센터에 입주한 기업으로, 자동차 운전대 작동에 필요한 핵심 부품을 생산하고 있다. 입주 이후 지속적인 기술개발과 생산공정 확충을 통해 빠르게 성장, 현재는 해외시장 진출도 추진 중이다.

이날 열린 기부금 전달식에서 류희철 대표는 “광진경제허브센터를 통해 기업의 성장을 위한 많은 지원을 받았다”며 “나눔을 통해 받은 도움을 지역사회에 되돌려드리고 싶다”고 말했다.

기탁된 성금은 광진복지재단을 통해 지역 저소득가구를 위한 지원에 사용될 예정이다.

김경호 광진구청장은 “광진경제허브센터에서 성장한 기업이 지역사회를 위해 나눔을 실천하는 모습이 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 창업기업이 안정적으로 성장하고, 기업하기 좋은 광진구를 만들기 위해 적극 지원하겠다”고 밝혔다.