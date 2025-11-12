AI 에이전트 3대 프로젝트 공개 2028년 건설 全영역 업무지능화

삼성물산 건설부문이 업무의 모든 프로세스와 임직원의 의사결정이 인공지능(AI) 기반으로 이뤄지는 ‘AI 네이티브’ 건설사로 전환하는 로드맵을 제시했다고 12일 밝혔다.

삼성물산은 지난 11일 서울 강동구 삼성물산 본사에서 ‘AI시대, 건설을 새로 설계하다’라는 주제로 ‘2025 AI 데이’를 개최했다. 이 자리에서 AI 프로젝트의 성과와 글로벌 산업 동향을 임직원과 공유하고 AI를 통한 전사 혁신 비전을 제시했다.

오세철 사장은“프로젝트 규모가 크고 복잡한 건설업에서 AI의 역할은 더욱 중요해지고 있다”며 “그동안 수많은 글로벌 프로젝트에서 축적한 우리의 경험과 데이터를 AI와 연결해 AI를 전략적 파트너로 인식하고 함께 혁신을 만들어가자”고 강조했다.

삼성물산 ENG혁신실장 소병식 부사장은 기조연설을 통해 ▷AI 기술 발전 현황 ▷AI의 역설과 이유 ▷ AI를 통한 삼성물산의 혁신 방안 등을 소개했다. 행사에선 ‘AI 네이티브’ 건설사로 진화하기 위한 로드맵도 제시됐다. 삼성물산은 이번에 개발한 AI-ITB Reviewer 등 ‘AI 에이전트’를 내년부터 모든 건설 프로젝트에 적용하는 등 향후 3년간 단계별 AI 전환을 추진해 건설업 전 영역에서 AI 중심으로 업무 지능화를 구현하고 AI 플랫폼을 구축할 예정이다. 박로명 기자