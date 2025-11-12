- 민원 서비스 향상을 위한 ‘소통·공감·배움의 날’ 행사…소통·배움·공감의 날 통해 업무 및 고객 만족도 향상

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청(청장 백승보)은 12일 민원 담당직원 25여 명과 민원 서비스 향상을 위한 ‘소통·공감·배움의 날’ 행사를 개최했다.

이번 행사는 민원담당 직원들의 애로사항을 청취‧격려하고, 전문가 교육을 통해 민원인에 대한 친철과 배려 방법을 공유하고 소통과 공감으로 다가서서 고객이 만족하는 행정서비스를 제공키 위해 마련했다.

조달청은 국민신문고 등을 통해 연간 8~9000여 건의 업무질의 등 민원이 접수되고 있으며, 요구사항도 다양하고 복잡해지고 있어 민원인의 눈높이에 맞춘 배려의 자세가 중요 시 되고 있다.

민원담당 직원들은 이번 교육을 통해 ▷고객의 긍정적 경험을 위해 친절에서 배려로 관점 변화 이해 ▷고객을 배려키 위한 상담 태도 등을 배우며 현장에서의 민원 응대능력을 높였다.

백승보 청장은 “앞으로도 존중과 배려의 자세로 민원인의 입장에서 민원 내용을 바라보고, 민원인이 이해할 수 있도록 적극 대응해 조달 현장과의 소통에 최선을 다해 줄 것”을 당부했다.