- 국립산림과학원, 감염묘를 이용한 인공재배 연구 결과…송이산 복원 방안 제시

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 12일 송이 감염묘를 이용한 인공재배 연구 결과, 강원특별자치도 고성군 산불피해지에서 3년 연속 송이 발생에 성공했다고 밝혔다.

국립산림과학원은 지난 1996년 대형 산불로 피해를 입은 고성 지역에 송이산 복원을 위해 2007년 송이감염묘 27본을 이식했다. 이후 2023년 첫 송이 발생(5개체)을 시작으로 2024년 1개체, 2025년 11개체가 추가로 확인되며, 인공재배 기술의 안정성을 입증했다.

또한 생물의 신분증 역할을 하는 SSR마커를 이용해 DNA분석을 실시한 결과, 송이 발생지인 고성과 감염묘 육성지인 홍천 시험지의 송이 유전형이 동일한 함을 확인했다. 이는 감염묘가 실제 송이 발생에 직접 기여했음을 과학적으로 입증한 사례다.

한편, 홍천의 송이감염묘 시험지에서는 지난 2010년 첫 송이가 발생한 이후, 2017년~2025년까지 9년 연속 송이가 발생하고 있다. 특히 올해는 전년도(17개체)보다 약 58.8% 증가한 27개체의 송이가 새로 발생했다. 이는 송이 발생 시기에 적절한 기온과 수분 조건이 갖춰진 점뿐만 아니라, 간벌, 가지치기 등의 산림 관리가 복합적으로 작용하여 송이 발생을 도왔음을 보여준다.

산림청 국립산림과학원 산림미생물이용연구과 박응준 과장은 “고성과 홍천의 사례는 송이 감염묘가 송이산 복원과 확대에 적용 가능한 실질적 방법임을 입증한 것”이라며 “앞으로 기술 보급을 확대해 송이산 조성을 촉진하고 임업인 소득 향상에 기여하겠다”고 전했다.