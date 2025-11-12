[헤럴드경제=이상섭 기자] 정성호 법무부 장관이 12일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 출석해 대장동 사건 항소 포기 관련해 배준영 국민의힘 의원의 질의에 답하고 있다.
李대통령 “주식 대주주 아닌 일반 장기투자자에 세제혜택 줘야”
[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 주식 장기 투자자 중 대주주가 아닌 일반 투자자에게 세제 혜택을 주는 방안을 검토하라고 주문했다. 이 대통령은 지난 11일 서울 용산 대통령실에서 주재한 국무회의에서 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관에게 “우리나라는 장기 투자자에 대한 세제 혜택이 충분한가”라고 물었다. 구 부총리가 “많이 부족하다”고 답하자 이
환불 거부되자 호텔 방 물 바다 만든 여성, 요금 280배 더 물어낼 판 [차이나픽]
[헤럴드경제=한지숙 기자] 중국의 한 여성이 객실 취소 요구가 거부되자 고의로 호텔 방에 물을 뿌리는 등 피해를 입혀 객실료의 280배에 달하는 금액을 물어내게 됐다. 10일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 보도에 따르면 중국 남부 하이난성에 있는 한 호텔은 지난달 28일 경찰에 “여성 투숙객이 호텔 객실을 침수시켰다”고 신고했다. 여성 투숙객 A씨는 앞서 온라인 플랫폼을 통해 1박에 108위안(약 2만원)짜리인 해당 객실을 예약했다. 그러나 A씨는 이후 밤 늦게 체크인을 한 뒤 플랫폼에 예약 취소와 함께 전액 환불을 요청했다. “계획 변경”을 이유로 들면서다. 이에 호텔 매니저 슝씨는 체크인 이후에는 취소가 불가능하다며 호텔 규정을 설명했으나, A씨는 객실 상태가 좋지 않고 방음도 되지 않는다며 환불을 계속 요구했다. 호텔 직원은 무료 객실 업그레이드를 제안했지만 여성은 이마저도 거부하고 경찰에 신고하는 한편 지방 정부 핫라인에 민원을 제기했다. 경찰을 기다리는 동
[영상] “2억대면 산다고?”…경기 광주 5년차 전원주택, 반값에 나온 이유는 [부동산360]
경·공매 데이터업체 지지옥션에 따르면 경기도 광주시 퇴촌면 관음리 소재 주택과 토지는 오는 12월 1일 3차매각기일을 앞두고 감정가 2억9175만원으로 감정가 5억9542만원의 49% 수준인 2억원대로 경매에 나와 눈길을 끌고 있다.
“지독한 악취 진짜 못 참겠다” 결국 비행기 회항…원인 뭔가 했더니
[헤럴드경제=이원율 기자]미국 로스앤젤레스에서 솔트레이크시티로 비행하던 여객기가 기내에서 발생한 악취로 인해 회항하는 일이 벌어졌다. 21일(현지시간) 미국 ABC방송 등에 따르면 지난 18일 승객과 승무원 등 195명을 태우고 로스앤젤레스 국제공항을 출발한 델타항공 2311편이 비행 중 회항했다. 당시 기내에선 원인 모를 불쾌한 냄새가 퍼지고 있었다. 목적지인 솔트레이크시티까지는 약 2시간이 남은 상황이었다. 델타항공 측은 “승객 안전보다 더 중요한 게 없기에 기내에서 불쾌한 냄새가 감지된 후 승무원들은 표준 절차에 따라 로스앤젤레스로 안전하게 회항했다”고 했다. 이어 “(문제가 된 냄새는)탑승객이 기내로 갖고 온 상한 음식과 관련 있다”며 “기내 식음료 서비스와는 무관하다”고 분명히 했다. 다만, 상한 음식이 무엇인지에 대해선 구체적으로 알리지 안핬다. 승객들은 회항 후 다른 항공편으로 다시 솔트레이크시티에 가야 했다. 델타항공은 “고객 여러분의 여행이 지연된 점에 사과드린다”고