환불 거부되자 호텔 방 물 바다 만든 여성, 요금 280배 더 물어낼 판 [차이나픽]

[헤럴드경제=한지숙 기자] 중국의 한 여성이 객실 취소 요구가 거부되자 고의로 호텔 방에 물을 뿌리는 등 피해를 입혀 객실료의 280배에 달하는 금액을 물어내게 됐다. 10일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 보도에 따르면 중국 남부 하이난성에 있는 한 호텔은 지난달 28일 경찰에 “여성 투숙객이 호텔 객실을 침수시켰다”고 신고했다. 여성 투숙객 A씨는 앞서 온라인 플랫폼을 통해 1박에 108위안(약 2만원)짜리인 해당 객실을 예약했다. 그러나 A씨는 이후 밤 늦게 체크인을 한 뒤 플랫폼에 예약 취소와 함께 전액 환불을 요청했다. “계획 변경”을 이유로 들면서다. 이에 호텔 매니저 슝씨는 체크인 이후에는 취소가 불가능하다며 호텔 규정을 설명했으나, A씨는 객실 상태가 좋지 않고 방음도 되지 않는다며 환불을 계속 요구했다. 호텔 직원은 무료 객실 업그레이드를 제안했지만 여성은 이마저도 거부하고 경찰에 신고하는 한편 지방 정부 핫라인에 민원을 제기했다. 경찰을 기다리는 동