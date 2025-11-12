[헤럴드경제=채상우 기자] 경기 안산시의 한 카페 점주가 청각 장애인 고객들에게 무릎을 굽히고 직접 수어로 응대한 모습이 공개돼 화제를 모으고 있다.

지난 10일 이디야커피는 공식 소셜미디어를 통해 ‘이디야커피 안산월피현대점’ 점주가 수어로 청각 장애인 고객들에게 응대한 영상과 해당 점주의 인터뷰를 공개했다.

공개된 영상을 보면 청각 장애인 손님 2명이 매장을 방문하자 점주는 직접 음료를 가져다 주며 수어로 “맛있게 드세요”라고 인사를 건넸다. 이에 놀란 손님들은 “수어를 잘하신다, 감사하다”라며 엄지를 들어 올려 보였다.

해당 장면을 담은 영상은 소셜미디어 등에서 큰 화제가 돼 130만회 이상의 조회 수를 기록했다.

점주는 인터뷰에서 “고객에게 ‘맛있게 드세요’를 마음으로 전달하고 싶어 유튜브를 보고 미리 연습했다”며 “홍보가 아닌 행복했던 순간을 남길 기록용이었는데, 이렇게 많은 분이 보실 줄은 몰랐다”고 했다.

이디야커피 측은 “누군가에겐 단순한 손동작이, 누군가에게는 세상과 연결되는 따뜻한 대화일 수 있다는 점을 알려주신 점주님께 감사드린다”며 “감사의 마음을 담아 안산월피현대점에 본사 차원의 지원을 제공해드리겠다”고 했다.

해당 지점은 이외에도 소셜미디어를 통해 ‘배달 기사에게 무료 음료 제공하기’ ‘근무자들이 퇴근할 때 서로 안아주기’ 등 훈훈한 근무 일상을 공개해왔다.