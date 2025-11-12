디에이치 방배 게스트하우스도 적용 예정 현대차와 협업 “차량 내 수면최적화 구현”

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 자체 개발한 인공지능(AI) 기반 수면케어 솔루션 ‘헤이슬립(Hey, Sleep)’을 공동주택 단지에 실제 적용한다고 12일 밝혔다.

‘헤이슬립’은 AI 기반 개인별 수면 데이터 분석으로 맞춤형 수면환경 설정이 가능한 능동형 케어 시스템이다. 조명·온도·환기·소음 등 주요 환경 요소를 공간 단위에서 정밀 제어하도록 설계됐으며, 사용자가 이를 실시간으로 모니터링할 수 있다.

현대건설은 ‘헤이슬립’을 힐스테이트 레이크 송도 4차 게스트하우스에 최초 적용하고, 입주민과 방문객이 직접 체험할 수 있는 상용화 모델을 공개했다. 현대건설은 이번 첫 현장 적용을 기념해 이달 중 입주민을 대상으로 ‘헤이슬립 체험행사’를 진행한다. 또한 현대건설과 협업 중인 스타트업(디지털뉴트리션·바이오바이츠·리솔)들의 수면 테크 제품도 함께 선보인다. 서스테이너블랩과의 협업을 통해 업사이클링 기반 힐스테이트 브랜드 어메니티와 신규 향(Fragrance)을 제안한다.

현대건설은 ‘디에이치 방배’ 게스트하우스에도 ‘헤이슬립’을 도입할 예정이며, 사용성과 서비스를 고도화해 향후 세대 내 옵션 상품으로 확장 적용해 나갈 계획이다. 이를 통해 ‘헤이슬립’을 주거공간 전반에 걸쳐 ‘수면의 질이 곧 주거의 품질이 되고 건강한 삶의 중심이 되는 시대’를 선도하는 핵심 솔루션으로 발전시킬 예정이다.

현대건설은 현대자동차와의 협업을 통해 ‘헤이슬립’을 자동차에 접목한 ‘모바일냅(Mobile Nap)’ 개념검증(PoC)에 참여한다. ‘헤이슬립’을 ST1 차량에 적용해 차량 공간 내 수면 최적화 환경을 구현하기 위한 연구개발의 첫 단계로 진행된다. 현대자동차의 이번 ‘모바일냅’ 실증 테스트는 현대자동차 남양연구소, 현대건설 계동사옥, 김포공항 국제선에서 오는 21일까지 진행된다.

현대건설 관계자는 “‘헤이슬립’은 주거공간이 입주민의 회복과 웰니스를 중심으로 ‘수면 리듬에 반응하는 주거 기술 플랫폼’으로 발전해 나가는 첫걸음”이라며 “힐스테이트와 디에이치를 아우르는 스마트 리빙 솔루션으로 ‘잠의 질이 곧 삶의 품격이 되는 새로운 주거문화’를 만들어가겠다”고 밝혔다.