예천군, 축제 참여 23개 농가 사과 3kg씩 전달… 아이들 건강 간식으로 활용

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군은 지난 2일까지 열린 ‘2025 예천활축제&농산물축제’의 축제 주요 프로그램인 ‘예천사과월드컵’ 출품사과를 지역 어린이집연합회에 기부했다고 12일 밝혔다.

‘예천사과월드컵’과 ‘예천쪽파페스타’를 주요 테마로 진행된 이번 축제는 관람객이 직접 체험하고 맛보고 즐기는 현장 중심 프로그램과 읍‧면별 특색 농산물 홍보·판매 부스를 운영해 큰 호응을 얻었다.

특히 올해로 세 번째를 맞은 ‘예천사과월드컵’은 관람객이 직접 사과를 시식하고 스티커를 부착해 맛의 순위를 결정하는 참여형 이벤트로, 예천사과의 우수성을 알리는 대표 콘텐츠로 자리매김하고 있다.

대회에 출품된 23개 농가의 사과는 축제 종료 후 3kg 단위로 상자 포장돼 예천군 어린이집연합회에 전달됐으며, 지역 아이들의 건강한 간식으로 사용될 예정이다.

김학동 군수는 “축제에 사용된 예천사과가 좋은 취지로 기부돼 더욱 뜻깊다”며, “이번 나눔을 통해 아이들이 건강하게 자라길 바란다. 앞으로도 예천 농산물이 군민과 함께하고 널리 사랑받는 브랜드로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.