[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 다가오는 겨울철을 앞두고 대설․한파 등 자연 재난으로부터 학생과 교직원의 안전을 지키기 위해 ‘겨울철 자연 재난 대책 기간(2025년 11월 15일~2026년 3월 15일)’을 본격 운영한다고 12일 밝혔다.

이번 대책은 △학교 단위 예방 활동 강화 △학교시설 안전관리 철저 △비상 상황 신속 대응체계 구축 등 3대 중점 과제를 중심으로 추진된다.

먼저 학교 단위 예방 활동 강화를 위해 학생과 교직원을 대상으로 재난 예방 교육 및 체험형 훈련을 확대하고 기상 상황에 따라 등·하교 시간을 조정하거나 학사 운영을 탄력적으로 운영할 수 있도록 안내한다.

또 학교시설 안전관리를 위해 재해 취약 시설을 지정·관리하고 정기 점검을 통해 시설물의 안전을 사전에 확보할 방침이다.

특히 오는 13일 대학수학능력시험을 앞두고 수능시험장 학교에 대한 특별 안전 점검을 시행, 난방시설과 전력 설비·출입로 등 안전관리 상태를 자세히 확인하고, 한파나 폭설로 인한 돌발 상황에 대비한 지원 체계를 마련한다.

비상 상황 발생 시 신속 대응체계를 강화하기 위해 교육청–교육지원청–학교 간 비상 연락망을 즉시 가동하고, 관계기관과의 협력을 통해 재난 상황을 실시간 모니터링하며 현장 대응력을 높일 계획이다.

임종식 경북교육감은 “겨울철 재난은 예측이 어렵고 피해 규모가 큰 만큼 선제적 대비와 철저한 점검이 무엇보다 중요하다”며 “모든 학교가 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 행정적․기술적 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.