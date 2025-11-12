[헤럴드경제=채상우 기자] 바가지 논란이 끊이지 않는 광장시장 상인들이, 바자기 문제를 공론화한 유튜버에 비난을 쏟아냈다.

지난 10일 MBC ‘생방송 오늘 아침’에는 서울 광장시장 상인들의 인터뷰가 방송됐다. 방송 제작진은 8000원짜리 순대를 주문했다. 상인은 “8000원짜리 ‘큰순대’ 하나”라고 외치며 가격을 다시 한 번 언급하는 모습을 보였다. 계산할 때도 8000원만 받았다.

해당 상인은 ‘바가지 논란’이 담긴 유튜버 영상을 봤다며 “우리가 잘못했구나 싶었다”면서도 “일을 하다 보면 사람이 잘못할 때도 있지 않냐? 뭐 속상해도 어쩔 수 없고 그렇지 않겠냐?”고 말했다.

다른 주변 상인들은 논란에 대해 “사전에 말 없이 고기를 얹어주고 돈을 더 받으려 한 것을 그 가게가 잘못했다”고 했다.

다만 일부 상인은 “근데 그 여자(유튜버) 되게 못됐다. 욕이 절로 나온다. 왜? 그건 아니잖아. 아무리 유튜브가 유명해도 그렇게 해서 자기가 유명해지면 다 광장시장 망하라는 거 아니냐?”며 비난했다.

또 다른 상인은 “‘이번에 또 이렇게 사건이 터졌구나’ 라는 생각이 들었다”며 “매출이 50%는 떨어졌다. 전체가 그러지 않은데 그게 꼭 전체가 그런 것처럼 돼버린다는 게 안타깝다”고 말했다.

앞서 지난 4일 구독자 151만명을 거느린 유튜버 ‘이상한 과자가게’는 “광장시장에서 8000원짜리 순대를 샀는데 가게 주인이 갑자기 고기를 섞었으니 1만원을 내라고 했다”고 폭로했다.

이에 11일 광장전통시장상인회는 자체 징계 결정을 내리고 해당 노점에 대해 영업정지 10일 처분을 내렸다고 밝혔다.