17일 청년 실태조사 결과 발표와 함께 민관 협력 방안 토론

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 외로움과 고립 위험에 취약한 청년층을 대상으로 민관이 협력할 방안을 모색하고자 17일 ‘고립·은둔 정책포럼’을 추진한다.

구는 지난 4월부터 7월까지 은평구에 거주하는 청년 2000여 명을 대상으로 ‘청년 실태조사’를 진행했다. 실태조사는 올해 초 서울시에서 개발한 ‘외로움 및 고립 위험 체크리스트’를 활용해 진행됐으며, 문항은 1단계 사회적관계, 2단계 일상생활 상황, 3단계 위기징후로 구성됐다.

이날 포럼에서는 실태조사의 결과가 발표되며, 결과를 기조 발제로 삼아 고립·은둔 청년 지원을 위한 민간과 공공의 역할 등에 대해 토론이 이뤄진다.

권일남 명지대 청년지도학과 교수가 좌장이 돼 포럼을 이끈다. 정은정 명지대 통합치료대학원 상담심리학과 교수의 기조 발제 발표에 따라 ▲김연은 생명의전화종합사회복지관장 ▲윤철경 G’L청소년연구재단 학교밖청소년연구소장 ▲김정애 은평구 녹번종합사회복지관 부장 ▲최선희 은평구 통합돌봄과 주무관이 토론을 이어간다.

포럼에 참석하려면 포스터 내 큐알(QR)코드를 통해 신청서를 작성한 후 제출하면 된다.

또한 구는 포럼을 마친 후 실태조사의 후속 과정으로 고립·은둔 이해교육을 오는 24일 추진한다. 교육은 ‘닫힌 문, 멈춘 시간이 말하는 것: 자녀의 침묵 속에 담긴 신호 읽기’를 제목으로, 청소년과 청년들이 정서적 안정을 찾고 일상이 회복되도록 함께 배우고 고민하는 장으로 마련된다.

자세한 사항은 은평구청 통합돌봄과 전화 또는 엔젤스헤이븐 전화로 문의하면 된다.

김미경 은평구청장은 “‘고립을 넘어 연결로, 은평구 청년 실태와 민관 협력의 길’이라는 포럼 주제와 같이 청년을 위한 지원은 모두가 같이 힘써야하는 일”이라며 “이번 토론을 계기로 민관이 다양한 방안을 모색해 청년들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 것들이 마련되길 바란다”고 말했다.