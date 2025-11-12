지역 자원 연계로 제설 취약지점 대응 체계 강화... 11월 15일부터 내년 3월 15일까지 강설 대비 제설대책을 통한 주민 불편 최소화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 겨울철 폭설로 인한 주민 불편을 최소화하고 안전한 보행환경을 조성하기 위해 ‘구민과 함께하는 제설대책’을 본격 추진한다.

이번 대책은 구민이 직접 참여하는 협력형 제설체계를 구축해 이면도로와 고갯길 등 제설취약지점에 대한 대응력을 높이고, 자율적인 눈 치우기 문화를 확산시키는 데 초점을 맞췄다.

먼저, 구는 각 동주민센터와 1365 자원봉사센터를 통해 제설활동에 참여할 자원봉사자를 상시 모집한다. 강설 시에는 이들이 현장에 투입돼 제설작업을 지원하며 활동시간은 자원봉사 시간으로 인정받게 된다.

또 각 동에는 제설도우미(제설반장)를 20명 이상 위촉해 제설자재 관리와 구민 제설 참여를 독려하도록 하고, 활동이 우수한 참여자에게는 표창을 수여할 예정이다.

이외도 종교시설과의 협력도 이어진다. 현재 교회 15곳과 성당 1곳 등 총 16개 종교시설이 협약을 체결해 인근 도로 제설을 자율적으로 실시하고, 구는 제설도구함과 염화칼슘 등 필요한 자재를 지원한다.

보다 자세한 사항은 구로구청 누리집에서 확인하거나 도로과로 문의하면 된다.

장인홍 구로구청장은 “구민과 함께하는 제설문화를 정착시켜 폭설에도 안전하고 쾌적한 도시환경을 유지하겠다”며 “안전하고 따뜻한 겨울을 위해 구민 모두의 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.