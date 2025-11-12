에르도안 대통령 경쟁자로 부상한 전 이스탄불 시장 시청 비리 혐의로 기소, 검찰 2430년 구형

[헤럴드경제=도현정 기자]튀르키예 검찰이 부패 등의 혐의로 투옥된 야권 지도자 에크렘 이마모을루(54) 전 이스탄불시장에게 징역 2430년을 구형했다.

국영 TRT하베르 방송 등에 따르면 11일(현지시간) 이스탄불검찰청은 이스탄불시청 비리 사건과 관련, 이마모을루 전 시장을 비롯해 402명의 피의자를 총 142개 혐의로 기소했다며 이같이 밝혔다.

이스탄불검찰청이 법원에 제출한 공소장에 따르면 이마모을루 전 시장은 90여명으로 구성된 테러 조직을 만들어 뇌물수수, 사기, 입찰 조작, 범죄수익 세탁, 개인정보 누설 등의 범죄를 저지른 혐의로 기소됐다. 검찰은 이번 사건으로 총 1600억리라(약 5조5392억원)와 2400만달러(약 351억원)의 공공 손실이 발생했다고 주장했다.

앞서 이스탄불검찰청은 이마모을루 전 시장이 ‘페툴라르 귈렌 테러조직’(FETO)의 지원을 받았고, 이날 함께 기소된 공범 휘세인 귄이 튀르키예에서 테러조직으로 지정된 무장단체 쿠르드노동자당(PKK)에 연계됐다고 밝혔다.

이마모을루 전 시장이 소속된 튀르키예 제1야당 공화인민당(CHP)의 외즈귀르 칠레크 이스탄불지부장은 이날 엑스(·옛 트위터)에서 검찰이 ‘악의적인 의도’로 이마모을루 전 시장을 기소했다고 비난했다.

칠레크 지부장은 튀르키예의 초대 대통령이자 CHP를 이끌었던 무스타파 케말 아타튀르크의 사진을 게시하며 “우리는 공화국을 세운 정당”이라 언급했다. 그는 이어 “야당과 선거가 없는 튀르키예를 꿈꾸는 이들에게 말한다, CHP는 국민의 것”이라 강조했다.

이마모을루 전 시장은 부패 등 혐의로 체포된 지난 3월부터 구치소에 수감 중이다. 그는 에르도안 대통령을 견제할 수 있는 대권 잠룡으로 꼽혀왔지만, 체포되면서 대학 졸업 자격이 취소되는 등 사실상 대선 출마 길이 막혔다. 검찰의 이번 2430년 구형은 사실상 그의 재기를 불가능하게 하겠다는 의지의 표현으로 비춰진다.

튀르키예에서는 레제프 타이이프 에르도안 현 대통령의 중임 임기가 끝나는 2028년 전에 조기 대선이 치러지거나 헌법이 개정되면 에르도안 대통령의 집권 기간이 연장될 수 있다는 전망이 나온다.