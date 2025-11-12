2025년 1사 1다자녀가정 결연식 개최…9개 기업·단체 10가정 양육비 지원 14년간 181개 기업 참여, 302개 가정에 3억6300만 원 후원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“서울시 출생아 수 1위 송파, 아이 낳고 키우기 좋은 환경 만들 것이다”

서강석 서울 송파구청장이 지난 10일 오후 3시 송파 아카데미에서 다자녀가정과 지역 내 기업·단체가 1:1로 후원 결연을 맺는 ‘1사 1다자녀가정 결연식’을 개최하면서 한 말이다.

‘1사 1다자녀가정 결연사업’은 다둥이 후원에 뜻이 있는 지역 내 기업이 다자녀가정과 결연을 맺고, 1년간 매월 10만 원씩 양육비를 지원하는 사업이다.

구는 다자녀가정의 경제적 부담을 줄이고 출산 친화적인 사회 분위기를 조성하기 위해 2012년부터 결연을 이어오고 있다. 지금까지 총 181개 기업이 참여해 302개 가정에 3억6300만 원을 후원했다.

올해는 ▲한국건강관리협회 서울강남지부 ▲대명복지재단 ▲송파 고은빛산부인과 ▲산림조합중앙회 ▲(주)청밀 ▲송파구 한의사회 ▲(사)섬김과 나눔 ▲(주)백제홍삼 ▲서울개인택시조합 새마을금고 총 9개 기업이 동참하여 네 자녀를 둔 8가정, 세 자녀 2가정과 결연 맺게 됐다.

앞으로 1년에 거쳐 매월 10만 원씩, 총 1200만 원을 각 가정에 전달할 예정이다.

특히, 올해 넷째 자녀 출생으로 결연에 참여하게 된 다둥이 아빠 이규성씨는 “결연을 통한 후원이 단순한 경제적인 지원을 넘어서, 다자녀 아이들을 양육하는데 따뜻한 격려와 응원으로 느껴져 더 큰 힘이 된다”며 구청에 감사를 전했다.

또, 과거에 함께했던 기업들이 재차 다자녀가정과 지속적 결연을 맺는 등 뜻깊은 동행이 이어졌다. 저출산 문제 해결과 다자녀가정이 축하와 응원을 받는 사회 분위기 조성에 기여할 것으로 기대하고 있다.

서강석 송파구청장은 “결연식에 참여한 기업과 다자녀가정에 깊은 감사의 마음을 전한다”면서, “앞으로도 송파구는 아이들이 행복하게 자라날 수 있는 환경을 만들기 위해 다양한 정책을 발굴하고, 지역 사회와 함께 힘을 모으겠다”고 전했다.

2024년 기준 서울시 출생아 수는 4만1605명, 이중 송파구는 3166명으로 서울시 자치구 중 출생아 수 1위이다. 구는 출산과 양육을 지원하는 다양한 정책을 추진하고 있으며, 어린이집 원어민 영어교실 확대, 서울형 키즈카페 개관, 하하·호호 물놀이장·눈썰매장 운영 등 아이 키우기 좋은 환경을 만들어 가고 있다.