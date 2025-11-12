[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]수성대는 방사선과가 지난 8일 서울 코엑스 마곡 컨벤션센터에서 열린 ‘제60차 대한방사선사 학술대회 및 제32차 동아시아 방사선사 국제학술대회’에서 우수 구연상을 수상했다.

이번 학술대회는 ‘방사선 기술 60년의 발자취로 의료의 미래를 여는 방사선사’를 주제로, 일반방사선영상, 컴퓨터단층검사(CT), 자기공명영상(MRI), 초음파검사, 핵의학, 방사선치료, 융복합 기술 및 방사선학 교육 등 다양한 세션을 통해 최신 의료영상 기술과 연구를 공유하는 자리였다.

수성대 방사선과는 컴퓨터단층검사 세션과 초음파검사 세션에서 각각 수상의 영예를 안았다.

컴퓨터단층검사 세션에서는 윤지현 학생이 ‘복부비만이 말해주는 심장의 경고: 심장동맥 칼슘 수치와의 상관성 분석’을 주제로 우수 구연상을 수상했으며 장현철 교수의 지도를 받았다.

또 초음파검사 세션에서는 박효정 학생이 ‘손목터널증후군 초음파 검사에 이용되는 다양한 젤 패드 제작의 유용성 평가’ 연구로 우수 구연상을 수상했으며 김주희 교수와 천혜리 교수가 공동 지도했다.

장현철 수성대 방사선과 학과장은 “앞으로도 실무 중심 교육과 창의적 연구 지도를 통해 미래 의료를 선도해 나갈 인재를 꾸준히 양성하겠다”고 말했다.