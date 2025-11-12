재향군인의날 연설…“1차대전 이긴 날이니 ‘전승절’로 부르겠다”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 재향군인의 날을 맞아 국가를 위해 헌신한 참전용사들에게 감사를 표하며, “미국은 앞으로 싸우는 모든 전쟁에서 승리할 것”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 재향군인의 날인 이날 워싱턴DC 인근 알링턴국립묘지에서 열린 기념행사에서 “미국의 전사들은 절대 포기하지 않고 절대 항복하지 않는다. 그들은 싸우고 싸우고 싸우고, 이기고 이기고 이긴다”고 말했다.

그러면서 그는 “오늘은 단지 재향군인의 날이 아니다”라며 “우리는 이제 1차 세계대전 전승절이라고 부를 것”이라고 밝혔다.

미국은 1차 세계대전이 끝난 11월 11일을 재향군인의 날로 기념하고 있지만, 트럼프 대통령은 미국을 비롯한 연합국이 승리했다는 점에서 1차 세계대전 전승절로 불러야 한다고 주장해왔다.

앞서 트럼프 대통령은 2차 세계대전에서 독일이 항복한 5월 8일을 2차 세계대전 전승절로 기념하겠다고 밝힌 바 있으며, 국방부를 전쟁부로 부르도록 행정부에 지시하기도 했다.

호전적인 이름을 사용해야 미군의 전투력이 강화될 수 있으며, 국방부라는 명칭은 정치적 올바름을 강조해 미군을 약하게 만든다는 게 그의 인식이다.

트럼프 대통령은 이날 연설에서도 “트럼프 행정부에서 우리는 미군의 자존심과 승리 정신을 복원하고 있다”면서 “우리는 더 이상 정치적으로 올바르지 않겠다”고 밝혔다.

인종, 민족, 언어, 종교, 성별 등과 관련한 편견이나 차별이 내포된 언어나 정책을 금지하는 의미로, 특히 진보진영에서 중시해온 ‘정치적 올바름’(political correctness·PC)에서 미군이 탈피할 것임을 재차 밝힌 것이다.

트럼프 대통령은 이어 “앞으로 우리는 단 하나의 이유, 승리를 위해서만 전쟁을 치르겠다. 우리는 이기려고 싸운다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 이날 행사와 별도로 1차 세계대전 전승절 메시지를 냈으며 행사에 앞서 알링턴국립묘지의 무명용사 묘에 헌화했다.

한편 트럼프 대통령은 전날 상원에서 공화당이 일부 민주당 이탈표 덕분에 정부 셧다운을 끝낼 예산안을 가결 처리해 공화당이 다수당인 하원 표결만 남겨둔 상황을 긍정적으로 평가했다.

그는 하원의 공화당 의원들을 이끄는 마이크 존슨 하원의장을 향해 “당신과 존(튠 상원 공화당 원내대표)과 모두에게 매우 큰 승리를 축하한다”고 말했다.