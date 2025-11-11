[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 11일 도청 화백당에서 ‘2026년 중점 추진사업 보고회’를 열고 내년도 핵심사업에 대해 집중적으로 논의하는 자리를 가졌다.

이날 보고회는 2026년 도정 주요 현안 및 지역공약 사업의 구체적 실현 방안, 핵심 신규사업 추진 방향과 국비 확보 대응 등 내년도 경북도의 주요 정책과 예산 전략을 총망라하기 위해 마련됐다.

먼저 경북도는 정부 국정과제와 국정운영 방향에 대한 중앙부처 정책 동향을 실·국 간 공유하고 이에 따른 경북의 7대 공약 15대 세부 과제의 추진 상황을 점검했다.

그 중에서도 대구경북 통합신공항 건설 사업의 신속한 추진, 영일만항 확충, 미래 산업 육성, 의대 설립 등에 대한 논의가 집중적으로 이뤄졌고 특히 중앙부처와 국회 설득을 위해 논리를 개발하고 사업 실행력을 높이기로 다짐했다.

또 세계경주포럼, APEC 문화전당 등 APEC 정상회의의 열기를 이어가기 위한 포스트 APEC 사업도 속도감 있게 추진하기로 했다.

더불어 산불 피해지역 혁신적 재창조와 관련해서는 지난 10월말에 시행된‘산불 지원 특별법’을 활용해 ‘사람이 모이고 돈이 되는’사업에 각별한 노력을 기울이기로 했다.

도는 청송, 영덕 등의 특별도시재생사업, 스마트 과원 조성 등을 통한 피해지역 재건과 스마트 농림업 육성, 지역 특화 산림 휴양시설 조성 등을 위한 산림투자선도지구와 산림경영특구 지정·운영도 병행한다는 방침이다.

이철우 경북지사는 “경주 에이펙(APEC) 성공을 통해 경북도의 저력이 다시 한번 입증됐고 이런 자신감으로 제대로 일해야 할 때”라며 “포스트 APEC 사업, 신공항, 영일만항, 산불 피해지역의 혁신적 재창조 등 핵심사업을 연이어 성공시켜 경북의 성공 신화를 이어가자”고 말했다.