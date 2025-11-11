산업단공단, G마켓 상생마켓 통해 중소기업 우수제품 판매

산업단지 입주 중소기업 제품을 염가로 판매하는 ‘산업단지 공장직구 특별기획전’이 연말까지 열린다.

한국산업단지공단(이사장 이상훈)은 ‘2025 코리아세일페스타’에 맞춰 다음달 31일까지 특별기획전을 실시한다고 11일 밝혔다.

지난해에 이어 두번째로 마련된 상생 판촉전으로, 산단 중소기업들의 우수제품을 소비자에게 직접 선보인다. G마켓 내 ‘상생마켓’ 전용관에서 운영된다. 식품, 화장품, 생활용품 관련 20개 입주기업이 참여해 품질·가격 경쟁력을 모두 갖춘 제품군을 할인 판매한다.

코리아세일페스타 기간(11월 28일까지)에는 최대 20% 중복할인 쿠폰도 준다. 참여 중소기업에는 안정적 온라인판로 기회를 제공한다.

특별기획전은 산단 내 공장에서 생산된 제품을 소비자가 직접 구매하는 방식. 신뢰성과 가격경쟁력을 동시에 갖춘 제품들이 판매된다. 이를 통해 소비자는 우수한 품질의 제품을 손쉽게 만나볼 수 있다.

이상훈 산업단지공단 이사장은 “이런 기획전을 계속 열어 산단 중소기업 제품의 인지도와 판매기회를 확대하겠다”고 밝혔다.