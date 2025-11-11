12일, 한양대 ERICA에서 학연 협력 성과 공유 R&D 인재 양성 및 융합 연구 그룹 육성 논의

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 한국전기연구원(KERI)은 12일 오후 한양대 ERICA 제1학술관에서 한양대 ERICA 캠퍼스와 공동으로 ‘2025 KERICA(KERI+ERICA) 심포지엄’을 개최한다고 밝혔다.

양 기관의 영문명을 조합한 ‘KERICA’는 출연연구기관과 대학이 연계해 지역 혁신을 이끄는 새로운 협력 플랫폼으로 주목받고 있다.

이번 심포지엄은 지난 7월 상호 업무 협약을 통해 탄생한 KERICA 협력 사업의 우수 사례를 공유하고, 양 기관 연구진 간의 교류와 네트워킹을 강화하기 위해 마련되었다. KERICA는 과학기술 인재 양성과 공동 연구를 통한 상생 발전을 목표로 한다.

KERICA가 중점적으로 추진하는 사업은 ▷한양대 ERICA 학생들이 KERI 연구 시설에서 직접 교육 및 실습을 수행하며 전공 경험을 쌓는 ‘전주기 맞춤형 R&D 인재 양성 사업’ ▷바이오헬스, 전기·수소차 등 국가전략기술 분야에서 세계 최고 수준의 융합연구 그룹을 육성하는 ‘학연 융합연구 사업’이다.

심포지엄 메인 세션에서는 KERICA 사업 소개에 이어 고려대 안산병원의 ‘연구중심병원 현황’, KERI 장석훈 박사의 ‘국립창원대와의 학연 협력 현황’ 등이 소개된다.

이어지는 발표 세션에서는 X-선 기반 의료영상, 테라헤르츠파 암 치료기, 디지털헬스케어용 무선 센서, 초정밀 레이저 등 양 기관이 공동으로 진행 중인 다양한 융합 연구 사례들이 발표될 예정이다.

KERI 김석주 연구부원장은 “KERICA는 지역이 필요로 하고 첨단 시대가 요구하는 맞춤형 인재 양성을 목표로 한다”며 “출연연구기관과 대학 간 벽을 허무는 대표적인 협력 모델로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.