학부모 문해력·정서코칭, 학생 탐구과목 학습법 등 실질적 교육 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 11월 한 달간 지역 내 학부모와 학생을 대상으로 다양한 교육 특강을 운영한다.

이번 프로그램은 ‘배움과 성장을 잇는 교육도시 동대문’ 비전 아래, 지난 7월 확장 이전한 동대문구 교육지원센터(왕산로 25, 7층)에서 진행된다. 교육지원센터는 이달 학부모 대상 문해력 및 정서코칭 특강, 중학교 3학년 대상 탐구과목(통합사회·통합과학) 학습법 특강 등을 마련해 학습과 정서가 조화를 이루는 교육 환경을 지원한다.

학부모 대상 : 자녀 이해를 돕는 성장 코칭

‘내 자녀의 문해력 특강’(11월 11일·18일)은 초·중등 학부모 각 40명을 대상으로, 자녀 학습의 기초가 되는 문해력 향상 방법을 다룬다. ‘문해력 부족의 진짜 의미’, ‘독해력 향상 전략’ 등 실질적 코칭을 통해 부모가 자녀의 학습을 지원하는 방법을 배운다.

‘부모 마음성장 프로젝트’(11월 15일·22일)는 부모양육태도검사(PAT)를 활용해 학부모의 양육 태도를 객관적으로 진단하고, 긍정적인 양육 전략을 탐색하는 정서코칭 프로그램이다. 부모의 정서 성찰을 통해 자녀의 정서적 안정과 행복을 돕는 시간을 제공한다.

학생 대상 : 탐구과목 학습법 특강

중학교 3학년을 위한 「탐구과목 학습법 특강」은 11월 8일부터 29일까지 매주 토요일 총 4회 진행된다. 해당 특강은 EBS 강사가 고등학교에서 학습하게 될 통합사회와 통합과학의 핵심 개념이 중학교 교육과정과 어떻게 연결되고 확장되는지 설명한다. 또한 문제 해결 방법과 서술형 대비 전략을 제시함으로써, 고등학교 진학을 앞둔 중학교 3학년의 학습 역량 강화에 실질적인 도움을 제공한다.

이필형 동대문구청장은 “이번 교육지원센터 특강은 학부모의 양육 역량을 강화하고 학생의 학습 성장을 돕는 프로그램”이라며 “학부모와 학생이 함께 성장하는 교육도시 동대문을 만들어 가겠다”고 말했다.

프로그램 관련 내용은 동대문구 교육지원센터 누리집에서 확인할 수 있으며, 자세한 문의는 동대문구 교육지원센터로 하면 된다.

센터는 이번 특강 외에도 1:1 맞춤 입시면접 컨설팅, 1:1 학습코칭, 1:1 독서코칭 등의 프로그램 등 다양한 맞춤형 프로그램을 운영하고 있다.