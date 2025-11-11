[헤럴드경제=김주리 기자] 사실상 뇌가 없는 상태로 태어나 몇 년 후 사망할 것이라 예상됐던 아이가 스무 번째 생일을 맞았다.

4일(현지시간) 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 사연의 주인공은 미국 네브래스카주(州)에서 태어난 여성 알렉스 심프슨이다. 알렉스는 출생 직후 ‘수뇌증’이란 희귀 질환 진단을 받았다. 수뇌증이란 뇌실이나 거미막밑 공간이 수액으로 채워져 확대된 것을 말한다. 머리 뒤쪽에 새끼손가락 한 마디 정도의 뇌 조직만 남기 때문에, 사실상 뇌가 없는 상태로 여겨진다.

알렉스의 부모는 출산 당시 아이가 건강하다는 의사 소견을 들었다고 한다. 그러나 행복은 얼마 가지 않았고, 두 달 뒤 정기 검진에서 이같은 사실을 알게 됐다. 당시 병원에선 알렉스를 두고 “4세를 넘기지 못할 것으로 보인다”고 말했다.

그러나 알렉스는 모두의 예상을 벗어나 무럭무럭 자랐고, 지난 4일 스무 번째 생일을 맞았다. 그의 아버지는 “20년 전 우리는 두려움에 떨고 있었지만 신앙으로 극복할 수 있었다”고 했다.

알렉스의 남동생(14)은 “누나는 주변 사람들의 감정을 느끼고 이해한다”며 “나는 누나가 자랑스럽다”고 말했다.