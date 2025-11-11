11월 13일부터 12월 12일까지, 건대입구역 인근 맛의거리 집중 점검·계도 광진구·광진경찰서·청소년유해환경감시단 등 30여 명 민관 합동점검반 편성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 2026학년도 대학수학능력시험일인 11월 13일부터 12월 12일까지 청소년 일탈을 예방하고 건전한 사회 분위기를 조성하기 위해 ‘청소년 유해환경 집중 점검’을 한다.

이번 점검은 수험생들의 수능 해방감으로 유해환경에 노출될 우려가 커짐에 따라 마련됐다. 구는 지난 10월 말부터 1차 점검으로 대원중·고등학교 및 중곡역 인근 지역을 점검한 데 이어, 이번 2차에는 건대입구역 인근 맛의거리 등 유해업소 밀집지역과 학교 주변을 중심으로 구역별 집중 단속을 진행할 예정이다.

특히 수능 당일인 11월 13일에는 광진경찰서, 청소년유해환경감시단과 함께 구성된 민관 합동 점검반 30여 명이 청소년보호법 위반행위를 집중 점검하고 계도활동을 실시한다.

주요 점검 내용은 ▲청소년 대상 주류·담배 판매행위 단속 ▲청소년 출입·고용금지 표시 부착 여부 확인 ▲전자담배 무인판매점의 청소년 판매금지 준수 여부 계도 ▲PC방·노래연습장 등 청소년 고용금지 의무 위반 점검 ▲청소년 음주·흡연 등 일탈행위 예방 지도 ▲마약 중독 예방 홍보물 배포 등이다.

구는 청소년보호법 위반 업소에 대해서는 관련 법령에 따라 시정명령, 과징금 부과 등 강력조치할 계획이다.

김경호 광진구청장은 “수능 이후 청소년들이 안전하고 건전하게 여가를 즐길 수 있도록 지역사회가 함께 노력해야 한다”며 “학교, 가정, 지역이 협력해 청소년이 건강하게 성장할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 말했다.