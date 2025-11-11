[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 카페에서 농인 고객에게 수어로 응대한 점주의 모습이 공개돼 화제다.

10일 이디야커피는 ‘이디야커피 안산월피현대점’ 점주와 한 인터뷰를 공식 SNS에 올렸다.

인터뷰는 지난달 19일 해당 지점이 SNS 계정에 한 영상을 올린 게 발단이 됐다.

영상에는 농인 고객 두 명과 음료를 제공하는 점주의 모습이 담겼다.

농인인 걸 알아챈 점주는 커피를 가져다 주며 수어로 “맛있게 드세요”라고 인사를 건넸다. 이에 놀란 고객은 “수어를 잘 하신다. 감사하다”고 화답하며 엄지를 들어 올려 보였다.

해당 영상은 온라인상에서 화제를 모으며 130만회가 넘는 조회수를 기록했다.

영상을 접한 누리꾼들은 ‘너무 따뜻한 영상이다’, ‘돈쭐 당해도 되는 카페다’, ‘수어 응대도 아름답지만 낮은 자세로 눈높이에 맞추려하는 모습부터가 감동이다’, ‘제발 돈쭐 좀 내주자’, ‘커피가 식어도 마음은 따뜻하겠다’ 등 다양한 반응을 보였다.

인터뷰에 따르면 점주는 “고객에게 ‘맛있게 드세요’를 마음으로 전달하고 싶어 유튜브를 보고 미리 연습했다”며 “행복했던 순간을 남길 기록용이었는데 이렇게 많은 분이 보실 줄은 몰랐다”고 전했다.

이디야커피 측은 “누군가에겐 단순한 손동작이, 누군가에게는 세상과 연결되는 따뜻한 대화일 수 있다는 점을 알려주신 점주님께 감사드린다”고 말했다.