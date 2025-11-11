낮 12시께 보일러 타워 2기 발파 작업 완료

[헤럴드경제=이용경 기자] 울산화력발전소 붕괴 사고 매몰자를 수색·구조하는 데 장애가 된 보일러 타워 2기의 발파 작업이 11일 완료됐다. 이에 따라 보일러 타워 5호기에 매몰된 4명에 대한 수색·구조 작업이 재개된다.

중앙사고수습본부에 따르면 이날 발파는 예정된 대로 낮 12시께 보일러 타워 5호기 양옆에 있는 4호기와 6호기를 대상으로 이뤄졌다.

앞서 중수본은 지난 9일부터 4호기와 6호기가 발파 시 한 번에 무너질 수 있도록 철골 구조물과 기둥 등을 미리 잘라 놓는 ‘취약화 작업’을 진행하고 동시에 폭약을 설치했다.

중앙사고수습본부장인 김영훈 고용노동부 장관은 이날 오전 현장에서 브리핑을 열고 “4·6호기 발파에 필요한 안전 진단을 실시했고 발파 장소 인근 반경 1㎞ 내 위치한 기관에 통보했다”고 밝혔다.

발파는 목표한 방향으로 붕괴를 유도하는 이른바 ‘지향성 발파’ 방식으로 진행됐는데, 예정된 시각이 되자 굉음과 함께 각각 높이 63m, 가로 25ｍ, 세로 15.5m 크기인 4·6호기가 거의 동시에 바다의 반대 방향으로 넘어졌다. 이때 충격파로 파편과 함께 분진이 넓은 연기처럼 퍼졌다. 6분 뒤에는 현장에서 사이렌이 울렸다.

이날 4·6호기 발파가 완료된 만큼 분진 등 위험 요소에 대한 안전 조치가 2~3시간 내 마무리되는 대로 5호기 매몰자에 대한 수색·구조 작업이 본격화할 것으로 보인다. 그동안 추가 붕괴 우려로 수색 작업을 지연시켰던 4·6호기의 위험성이 사라지면서 크레인 등 중장비도 현장에 투입된다.

지난 6일 발생한 보일러 타워 5호기 붕괴 사고로 총 7명이 매몰됐으며 이 중 3명의 시신이 수습됐다. 현재 매몰자 4명 중 위치가 확인된 2명은 사망한 것으로 추정되며 나머지 2명은 실종 상태다.

소방 당국은 소형 무인기(드론)를 붕괴 구조물 내부로 투입해 수색 작업을 했으나 실종자를 발견하지 못했다. 다만 실종자의 흔적을 발견하는 즉시 구조할 수 있도록 대원들은 현장에 대기하고 드론 등을 투입한 수색은 계속 진행해 왔다.

소방 당국은 현장 안전이 확인되는 대로 중장비와 전문 구조대원을 투입해 본격적인 수색과 구조 활동에 나설 방침이라고 밝혔다. 특히 구조대원 70여명이 24시간 교대로 투입되며 크레인과 빔 커터 같은 중장비 8대를 활용한다는 계획이다.

김 장관은 이날 구조대원과 작업자의 안전을 강조하며 매몰자들이 가족 품으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔다.