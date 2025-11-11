현장 15년 경력 장벽 낮추고 1대1 멘토링·장려금 지원 추진 청년·학생 기술인재 단계별 육성…올해 첫 ‘기특한 명장’ 탄생 예정

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 30대 ‘젊은 명장’ 배출을 위해 새로운 청년 기술인재 육성 제도를 도입한다. 숙련기술의 세대 단절을 막고 기술 기반 산업 경쟁력을 높이기 위한 일환이다.

고용노동부는 11일 청년·학생 기술인재를 체계적으로 육성하기 위한 ‘기특한 명장’(‘기’술인재 ‘특’별한 대‘한’민국 명장) 제도를 새로 도입한다고 밝혔다.

대한민국 명장 제도는 1986년 도입 이후 총 719명의 명장을 배출했지만, 현장 경력 15년 이상 요건 탓에 신규 선정자의 평균 연령이 지난해 53.4세에 달하는 등 ‘고령화’가 심화돼 왔다.

노동부는 이번 제도를 통해 만 35세 이하 명장을 배출하는 것을 목표로, 숙련기술 전승과 청년층 진입 촉진을 지원한다.

‘기특한 명장’은 기술회원과 학생회원으로 구분된다.

기술회원은 국제기능올림픽대회 국가대표 출전 경험이 있는 만 35세 미만 청년을 대상으로 하며, 선수협회장의 추천을 받아 별도 결격사유가 없으면 선정된다. 인원 제한은 없다.

학생회원은 직업계고 재학생 중 전국기능경기대회 입상자 등을 대상으로 시도교육감이 추천(서울 3명·경기 4명, 기타 지역 2명 이내)하고, 추가 서류·면접 심사를 거쳐 최대 20명까지 선발한다.

선정자는 고용노동부 장관 명의의 증서를 받고, 향후 대한민국 명장 심사 시 가점을 부여받는다. 특히 현역 명장과의 1대 1 멘토링이 제공돼 실무기술 전수를 받을 수 있다. 예컨대 조리 분야 청년 명장은 대한민국 조리명장 안유성 셰프로부터 직접 멘토링을 받을 수 있다.

이진우 노동부 직업능력평가과장은 “기특한 명장은 숙련기술의 세대 전수를 촉진하기 위한 제도”라며 “현역 명장이 직접 청년 기술인에게 노하우를 전수함으로써 조기 명장 탄생의 길을 열 것”이라고 말했다.

노동부는 기특한 명장에게도 기존 명장과 유사한 장려금(일시 2000만원 등)을 지원하는 방안을 추진 중이다. 아울러 현행 ‘15년 이상 현장경력’ 요건 완화도 검토하고 있다.

또한 기특한 명장 인력풀을 특성화고·마이스터고 진로 특강 강사로 활용하고, 이를 위해 17개 시도교육청과 양해각서(MOU)를 체결할 예정이다.

노동부는 이달 중 추천을 받아 다음 달 심사, 연말 시상까지 올해 안에 첫 ‘기특한 명장’을 배출한다는 계획이다.

김영훈 고용노동부 장관은 “기특한 명장이라는 이름처럼 잠재력이 뛰어난 청년 기술인재들이 조기에 명장으로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.