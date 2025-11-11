6년간 추진해 온 인프라 혁신의 결실 “디지털·AI 핵심전략 신속·유연 실행”

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리금융그룹은 그룹 공동 클라우드 플랫폼을 완성해 전 계열사로 확대 적용했다고 11일 밝혔다.

플랫폼은 우리은행이 주관해 구축했고 우리금융 전 계열사가 공동으로 활용한다. 이는 2019년 그룹 공동 클라우드 도입 전략을 수립한 이후 6년간 단계적으로 추진해 온 그룹 차원의 인프라 혁신의 결실이라고 우리금융은 강조했다.

우리은행이 구축한 그룹 공동 클라우드 플랫폼은 디지털·인공지능(AI) 핵심전략을 신속하고 유연하게 실행할 수 있는 통합 기술을 기반으로 한다. 우리은행은 이를 바탕으로 ‘서비스형 뱅킹(BaaS, Banking as a Service)’, 우리 WON뱅킹 내 생활·공공서비스 통합 디지털 지갑인 ‘우리WON지갑’ 등을 선보인 바 있다.

플랫폼은 내부와 외부 클라우드를 병행하는 하이브리드 구조로 설계돼 금융권의 보안·규제 요건을 충족하면서도 디지털 서비스를 신속하게 개발·운영할 수 있다. 특히 시중은행 최초로 금융감독 기관의 안정성 요건을 충족하는 자동화 개발·배포(CI/CD) 체계를 도입해 운영 리스크를 최소화했다.

이번 사업은 우리금융이 미래동반성장 프로젝트에서 제시한 AI 기반 경영시스템 대전환의 하나다. 클라우드 플랫폼 완성을 계기로 계열사 간 기술 표준화와 디지털 역량을 한층 강화해 AX(인공지능 대전환) 전략을 단계적으로 실행할 계획이다.

우리은행 관계자는 “클라우드를 중심으로 한 디지털·AI 전략을 바탕으로 고객 중심의 혁신 금융 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 전했다.