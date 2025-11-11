“일방주의·보호주의 함께 반대해 정의 수호해야” “한중 이익 공동체…상호 협력 새 장 열어야” “시 주석, APEC서 반세계화 흐름 강력히 반박”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 다이빙 주한중국대사는 11일 한중 첫 정상회담 이후 한중 관계 방향과 관련해 “한중 관계는 제3국을 겨냥하지 않으며, 제3국의 제약을 받지도 않는다”며 미국을 향한 견제구를 던졌다.

다이 대사는 이날 오전 서울 중구 프레지던트 호텔에서 개최된 ‘한중 전략적 협력동반자관계의 신도약’ 포럼 축사에서 이같이 말하고 “양국은 확고한 전략적 자주성을 유지해 외부의 간섭을 배제해야 한다”고 강조했다.

이어 “일방주의·보호주의·‘디커플링(탈동조화)’은 양국의 공동 이익을 해치므로, 이를 함께 반대하고 국제적 공정과 정의를 수호해야 한다”고 했다. 미국발 관세 전쟁에 대응해야 한다는 취지를 재차 언급한 셈이다.

다이 대사는 이날 또한 “(한중) 국민 간 우호 감정을 높여야 한다”면서 우리 정부가 반중·혐중 시위에 대응할 필요성도 언급했다. 다이 대사는 “한국 내 극우 세력이 중국 관련 허위 정보를 유포하고 반중 시위를 조직하는 것은 한중 우호뿐 아니라 한국의 국가 이미지에도 손해를 끼친다”면서 “한국 측이 이에 대해 근본적 해결책을 마련하길 바란다”고 당부했다.

다이 대사는 계속해서 한중 관계와 관련해 “한중은 서로 떨어질 수 없는 중요한 이웃이자, 분리될 수 없는 협력 파트너”라면서 “복잡하게 변하는 국제 정세 속에서 양국의 우호적 협력은 그 어느 때보다 중요하다”고 강조했다.

이어 “전략적 소통을 강화하고, 객관적으로 상대를 인식하며, 상호 신뢰를 심화해야 한다. 또한 장기적 관점에서 관계를 바라보고 올바른 방향을 유지하며, 일시적 사건으로 인해 흔들리지 않도록 해야 한다”고도 했다.

다이 대사는 또한 “(한중이) 상호이익 협력의 새 장을 열어야 한다”면서 “한중은 이미 사실상의 이익 공동체다. 양국은 확신을 갖고, 새로운 협력 방식과 아이디어를 모색하며, 전통 분야 협력을 강화하고, 신흥 산업에서 ‘강대 강의 연합’을 추진함으로써 더 높은 수준의 상호이익과 상생을 실현해야 한다”고 말했다.

이날 다이 대사는 시진핑 중국 국가 주석의 지난 달 말 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석과 관련해 ▷아시아·태평양 지역의 개방과 협력 ▷한중 관계의 새로운 국면 ▷미중관계의 안정 기여라는 세 가지 의의를 설명하기도 했다.

다이 대사는 “현재 다자무역체제가 심각한 도전에 직면해 있으며, 아태 협력은 진전이 없으면 후퇴할 상황에 놓여 있다”면서 “주석께서는 두 차례 중요한 연설을 통해 APEC 창립 취지를 지키고, 포용적이고 모두가 혜택을 누리는 경제 세계화를 추구하며, 아태 공동체 건설에 힘쓸 것을 촉구했다. 이는 반(反)세계화 여론에 강력히 대응하며, 각국에 확신을 불어넣는 계기”라고 말했다.

한중 첫 정상회담을 두고 다이 대사는 “이번 시 주석의 국빈 방문과 양국 정상의 첫 대면 회담은 한중 관계 발전의 전략적 방향을 제시하는 대체 불가능한 역할을 했다”면서 “(한중 정상회담) 결과 한중 전략적 협력동반자 관계의 재확인이라는 가장 중요한 합의를 포함한 일련의 성과를 거뒀다”고 평가했다. 한중이 첫 정상회담에서 여러 개 양해각서(MOU)에 서명한 것을 두고도 “이는 한중 협력의 내용이 풍부하고, 활력이 넘치며, 전망이 매우 밝음을 보여준다”고 강조했다.

다이 대사는 또한 미중 정상회담과 관련해 “미국이 촉발한 관세전·무역전·기술전은 중국을 약화시키지 못했고, 오히려 중국이 자주 발전과 개방 확대를 이룩하는 계기가 됐다”면서 “중국은 항상 ‘상호존중·평화공존·협력상생’의 세 원칙을 바탕으로 미국과 관계를 발전시켜왔다. 미국이 중국과 함께 책임 있는 대국으로서의 자세를 보이고, 두 정상 간 합의를 충실히 이행함으로써, 미·중 관계가 건전하고 안정적이며 지속가능한 방향으로 발전하기를 바란다”고 했다.