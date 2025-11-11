[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 학년말 자기 주도적 진로 역량 함양과 내실 있는 학사 운영을 지원하기 위해 ‘초·중·고 학년말 학사 운영 및 학생 안전 지원 방안’을 발표했다고 11일 밝혔다.

이번 방안의 기본 방향은 △교과 및 창의적 체험활동 연계한 프로그램 활용 △학년말 철저한 출결 관리 △학생 안전 특별기간 운영 △안전사고 예방을 위한 생활지도 강화 등이다.

우선 학교 계획을 고려해 다양한 학사 운영을 시행하고 학습자 수요와 지역 특색을 반영한 맞춤형 교육과정을 운영하도록 했다.

또 교과 및 창의적 체험활동과 연계하여 자기 계발과 진로․진학 관련 체험 등 프로그램을 활용할 수 있도록 지원한다.

더불어 편법적 출결 처리를 방지하고 학년말 학생 출결 관리도 함께 강화한다.

특, 수능일(13일)부터 12월 31일까지를 ‘학생 안전 특별기간’으로 지정하고 청소년 유해환경 점검과 청소년 음주·유해 약물 오남용 예방, 미성년자 무면허 운전 예방 등 생활지도 활동을 집중적으로 추진한다.

아울러 위(Wee) 센터와 지역사회 관계기관이 연계해 학생 심리·정서 지원 및 학생 상담을 강화한다.

도교육청은 이와 함께 ‘2025학년도 학년말 교육활동 운영 우수사례 공모’를 추진해 학교별 우수사례를 발굴·공유하고 현장의 실천 사례가 도내 학교 전반으로 확산할 수 있도록 지원할 계획이다.

임종식 경북교육감은 “자칫 흐트러지기 쉬운 학년말, 교육과정 운영의 안정성과 연속성을 확보해야 할 시기”라며 “내실 있는 학사 운영과 안전한 학교생활을 위해 학교와 교육지원청․지자체가 함께 협력할 수 있도록 경북교육청이 적극 지원하겠다”고 말했다.