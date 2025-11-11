광주시, ‘외국인주민 광주생활가이드’ 제작

인도네시아어·네팔어 추가 10개 언어

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 지역 외국인주민의 안정적인 정착을 돕기 위해 체류, 의료, 법률, 교육 등 실생활에 필요한 정보를 담은 ‘광주생활가이드’ 책자를 제작·배포했다고 11일 밝혔다.

광주시는 지난 10월 광주외국인주민지원센터, 광주지방고용노동청 외국인지원팀, 5개 자치구 가족센터, 외국인친화병원 등 58개소에 배포를 완료했다. 현장 배포와 함께 시청 누리집 ‘분야별 정보’란과 광주가이드 누리집을 통해 전자책 형태로도 제공된다.

이 책자는 한국어를 비롯해 영어, 중국어, 베트남어, 러시아어, 태국어, 캄보디아어, 몽골어, 인도네시아어, 네팔어 등 총 10개 언어로 제작돼 다양한 국적의 외국인주민이 손쉽게 활용할 수 있다.

2021년 4개 언어로 시작한 생활가이드를 확대해온 광주시는 올해 근로자 비중이 높은 인도네시아어와 네팔어를 추가해 실효성을 높였으며, 큐알(QR)코드를 수록해 온라인 접근성도 강화했다.

책자에는 등록 및 체류 절차, 건강보험과 의료기관 이용, 육아와 교육, 생활법률, 한국어교육, 긴급전화, 외국인 지원기관 안내 등의 실질적인 생활정보가 수록됐다.

특히 외국인노동자 근로·노무 정보, 쓰레기 배출 방법, 마약 경고 문구, 재난문자 애플리케이션 안내, 유학생 필요 정보 등도 포함됐다.

주상현 외국인정책과장은 “외국인주민이 낯선 환경에서도 불편 없이 생활할 수 있도록 실질적인 정보를 지속 보완하고, 다국어 서비스를 확대해 포용광주를 만들어가겠다”고 말했다.