총 59억 원 투입, 노후 관람석 교체·장애인 편의시설 개선으로 군민 안전·편의 강화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군은 문화체육관광부가 주관하는 ‘2026년 생활체육시설 확충 지원 공모사업’에 최종 선정돼 공설운동장 본부석 재건축 사업을 본격 추진한다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 준공 후 27년이 지난 봉화 공설운동장 본부석의 노후화로 인한 안전사고 위험과 이용 불편을 해소하고, 시설 현대화를 통해 지역 생활체육 활성화 기반을 마련하기 위해 추진된다.

총사업비는 59억 원으로, 이 중 국비 18억 원과 군비 41억 원이 투입된다.

주요 사업 내용으로는 본부석 철거 및 재건축, 균열·부식 등 위험 부분 보강 및 보수, 노후 관람석 교체, 운영시설 현대화, 전기·음향·조명 설비 개선, 장애인 편의시설 확충 등이 포함된다.

김찬우 체육시설 사업소장은 “이번 공모 선정으로 군민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 체육활동과 각종 행사를 즐길 수 있게 될 것”이라며 “공사 기간에도 이용 불편이 최소화되도록 세심히 관리하겠다”고 말했다.

봉화군은 2026년 하반기 실시설계를 완료하고, 2027년 하반기 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.