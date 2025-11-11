[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 마라톤대회에서 20대 참가 선수가 차량에 치여 뇌사 판정을 받는 받은 가운데 배우 진태현이 안타까운 심경을 전했다.

충북체육회 등에 따르면 지난 10일 오전 10시께 충북 옥천군 구간에서 진행된 충북 모 마라톤 대회에서 청주시청 직장운동경기부 소속 엘리트 마라톤 선수인 A(25) 씨가 1톤 포터 트럭에 치였다.

A씨는 머리 등을 크게 다쳐 대전의 한 종합병원으로 옮겨졌지만 끝내 뇌사 판정을 받고 연명 치료에 들어간 것으로 알려졌다.

이번 사고는 1차로를 달리던 트럭이 갑자기 2차로로 차선을 변경하면서 발생했다. 마라톤대회 구간(도로)은 2개 차로였는데 1개 차로는 일반차량 통행에 사용됐고 나머지 차로는 마라톤 선수들을 위해 통제됐다.

트럭 운전자인 80대 B씨는 음주 상태는 아니었으며 “사람을 보지 못했다”고 진술한 것으로 전해졌다. 당시 차량 통행이 혼잡한 상태는 아니었다고 한다.

해당 마라톤 대회는 충북육상연맹이 주관한 도내 시군 대항전으로, 이날부터 사흘간 진행될 예정이었으나 이번 사고로 남은 대회 일정은 모두 취소됐다.

마라톤에 대한 남다른 열정으로 해설위원으로도 데뷔한 진태현은 이날 자신의 SNS에 A씨의 사고 기사를 공유하며 “올해 동아마라톤 기록 2시간 13분, 열정 가득한 유망주 선수였다”며 “공식 도내 마라톤 대회에서 2차선 도로 중 1차선만 통제했다고 한다. 너무 답답하고 먹먹하다”고 심경을 밝혔다.