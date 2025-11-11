개별난방 ‘캐스케이드 보일러’ 도입 지역난방 ‘스마트 통합배관 시스템’ 적용

[헤럴드경제=박로명 기자] 한국토지주택공사(LH)가 공동주택 난방시스템을 개선한다. LH는 입주민 연료비 부담은 덜고 더욱 편리하고 안전하게 난방을 이용할 수 있도록 이 같이 조치한다고 11일 밝혔다.

우선 개별난방 구조에는 ‘캐스케이드 보일러’ 시스템을 적용한다. 건물 내 기계실에 여러 대의 보일러를 집약 설치한 뒤 필요한 만큼의 열만 자동으로 생산하는 중앙집중형 고효율 시스템이다. 중앙집중 방식으로 기존 방식(개별 설치) 대비 약 20% 에너지 효율 개선을 기대할 수 있다는 게 LH 설명이다.

가구 내 보일러실이 사라져 주거 공간이 넓어질 뿐 아니라 일산화탄소 중독이나 화재 위험 등도 사라진다. 또 일부 보일러가 고장 나더라도 다른 보일러가 자동으로 보완 운전해 한겨울에도 안정적으로 난방을 공급할 수 있다.

지역난방에는 AI(인공지능) 기술을 활용해 ‘스마트 통합배관 시스템’을 적용한다. 기존 지역난방 공동주택은 난방용과 온수용 배관이 분리된 구조라 열 손실이 크고 유지관리가 복잡했다. 이에 LH는 난방과 온수 공급 배관을 통합하고, AI를 활용해 온도와 유량을 실시간으로 제어할 수 있도록 조정한다. 가구별 열수요를 예측해 최적의 열공급을 지원하며 열 손실 최소화로 9%의 에너지 절감을 노릴 수 있다.

내년 신규 사업계획 승인 신청 지구부터 지역난방에 순차 적용될 예정이다. 오주헌 LH 공공주택본부장은 “입주민이 연료비 부담 없이 더욱 안전하고 쾌적한 주거생활을 이용하실 수 있도록 공동주택 난방시스템을 개선했다”며 “앞으로도 국민이 체감할 수 있는 고품질 주거환경 제공을 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.