[헤럴드경제=민성기 기자] 한 택시 기사가 소변이 담긴 비닐봉투를 남의 매장 앞에 투척하는 모습이 담긴 CCTV 영상이 공개됐다.

지난 8일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 남의 가게 앞에서 소변을 본 택시 기사의 모습이 담긴 영상이 올라왔다.

제보자는 “지인의 매장 앞이다. 새벽에 택시 기사가 비닐봉투에 소변을 보고 매장 앞 유리에 던져버렸다. 매장 앞은 오줌 범벅이 되어 있었다”라고 밝혔다.

함께 공개된 CCTV 영상에는 운전석에서 내린 택시 기사가 매장을 등지고 택시 조수석과 뒷좌석 사이에 서서 비닐봉투에 소변을 보는 듯한 장면이 담겼다. 이후 남성은 뒤를 돌아보더니 소변이 담긴 봉투를 매장 쪽으로 휙 던지고 아무 일 없었다는 듯 자리를 떠났다.

제보자는 “관할 경찰서에서는 접수조차 도와주지 않았다”며 “CCTV로는 차량 번호판 식별이 어려워 보인다”라고 토로했다.

누리꾼들은 “저런 사람이 운전대를 잡고 있다는 게 더 문제다”, “CCTV 열람을 통해 자료를 확보한 뒤 민사 소송이나 신고를 해야 한다”, “소변 검사하면 금방 잡힐 텐데”, “저럴 거면 비닐봉투에 왜 싸냐” 등의 반응을 보였다.