서울 마곡동 중앙연구소 ‘더넥센유니버시티’서 개최 지역 사회 발전 위한 소통의 장 마련

[헤럴드경제=서재근 기자] 넥센타이어는 지난 10일 서울 강서구 마곡동에 위치한 중앙연구소 ‘더넥센유니버시티’에서 진교훈 강서구청장과 함께 지역사회 상생을 위한 간담회를 가졌다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 강서구가 지역 내 기업과의 협력 강화를 위해 추진 중인 현장 소통 프로그램의 일환으로, 구청장과 자치행정과 관계자, 넥센타이어 임직원들이 참석해 지역 현안과 협력 방안에 대한 다양한 의견을 나눴다.

특히 넥센타이어가 지역사회에 개방한 더넥센유니버시티 1층 북카페에서 행사가 진행되어 의미를 더했다. 이 공간은 임직원뿐 아니라 지역 주민도 이용할 수 있는 열린 소통 공간으로, 연구시설을 넘어 지역사회와 교류하는 복합문화공간으로 운영되고 있다.

2019년 오픈한 넥센타이어 마곡 중앙연구소는 한국·유럽·미국·중국 등 연구소를 통합 관리하는 글로벌 연구·개발(R&D) 허브다. 내부에는 가상 주행 테스트를 위한 하이 다이나믹 드라이빙 시뮬레이터부터 제품 테스트를 위한 음향분석실, 마찰 연구실, 재료연구실 등 핵심 연구 인프라를 갖추고 있다. 넥센타이어는 이를 기반으로 고성능·친환경 타이어 개발에 주력하고 있다.

넥센타이어 관계자는 “더넥센유니버시티는 연구 개발의 중심이자 지역사회와 함께 성장하는 열린 공간”이라며 “앞으로도 강서구와의 긴밀한 협력을 통해 지역과 기업이 함께 상생하며 발전할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.