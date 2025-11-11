한경협, 2026년 수출 전망 조사 통상 불확실성·환율 불안으로 수출 회복세 지연

[헤럴드경제=박지영 기자] 내년 수출이 올해보다 0.9% 증가하는 데 그칠 것이라는 전망이 나왔다. 통상 불확실성과 환율 불안이 수출 회복세를 제약할 것이라는 분석이다.

한국경제인협회(한경협)가 시장조사기관 모노리서치에 의뢰해 10대 수출 주력 업종을 영위하는 매출 1000대 기업을 대상으로 실시한 ‘2026년 수출 전망 조사’ 결과, 응답 기업들은 내년 수출이 올해보다 평균 0.9% 증가할 것으로 내다봤다고 11일 밝혔다.

선박(5.0%), 전기전자(3.1%) 등 6개 업종은 증가세를 보일 것으로 예상한 반면, 자동차(–3.5%), 철강(–2.3%) 등 4개 업종은 감소세를 전망했다.

내년도 수출이 증가할 것으로 본 기업들은 글로벌 업황 개선에 따른 수요 증가(33.7%)와 수출시장 다변화를 통한 판로 확대(22.8%)를 주요 요인으로 꼽았다.

반면 감소를 예상한 기업들은 관세 등 통상환경 불확실성 증가(67.3%)를 가장 큰 원인으로 지목했으며, 주요 수출국 경기 부진(8.6%), 중국발 공급과잉(8.6%), 미·중 무역갈등 심화(8.6%) 등도 지적됐다.

응답 기업의 95.3%는 내년 수출을 통해 기업이 벌어들이는 이익(채산성)이 올해와 비슷하거나(77.3%) 악화(18.0%)될 것으로 내다봤다. 개선을 기대한 기업은 4.7%에 그쳤다.

업종별로는 석유제품, 철강, 자동차, 자동차부품 등 8개 업종에서 채산성 악화 응답이 개선보다 많았으며, 선박은 모든 기업이 올해와 비슷할 것이라고 답했다.

채산성 악화의 주요 요인으로는 관세로 인한 비용 부담 증가(63.0%), 수출 경쟁 심화에 따른 단가 인하(14.8%), 환율 상승으로 인한 수입비용 증가(11.1%) 등이 꼽혔다.

기업들이 수출 채산성을 확보하기 위한 적정 환율 수준으로 제시한 평균치는 1375원이었지만, 올해 1월부터 11월까지의 평균 원·달러 환율은 1414원으로 적정선보다 39원 높았다. 기업들이 내다본 내년 환율 전망치는 1456원으로 적정환율 대비 5.9% 높은 수준이다.

내년 수출 리스크로는 미국 관세정책(53.3%)이 가장 많이 지목됐고, 환율 불안정(17.3%)과 미·중 무역갈등 심화(16.7%)가 뒤를 이었다.

한경협에 따르면 올해 4월 미국의 관세 인상 이후 국내 수출기업들의 매출(–1.1%)과 영업이익(–1.3%)이 모두 감소했다. 업종별로는 자동차(–9.5%), 철강(–3.4%), 석유화학(–1.5%) 순으로 타격이 컸다.

기업들은 관세 인상에 대한 대응책으로 수출단가 조정(28.0%), 생산원가 절감(25.8%), 수출시장 다변화(16.5%) 등을 고려하고 있는 것으로 조사됐다.

기업들은 세제지원 확대(23.1%), 관세 부담 완화(21.7%), 외환시장 안정 강화(18.5%)를 정책 지원 과제로 꼽았다.

이상호 한경협 경제산업본부장은 “한미 관세 협상 타결에도 기업들은 여전히 통상 불확실성을 체감하고 있다”며 “정부는 통상환경 개선을 위한 외교적 노력과 함께 세제지원 및 외환시장 안정 등 수출 경쟁력 강화를 위한 정책을 추진해 나가야 한다”고 말했다.