[헤럴드경제=박종일 선임기자]최호권 영등포구청장이 11월 10일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 ‘제2세종문화회관 설계공모 시상식’에 참석했다.

이날 시상식에는 오세훈 서울시장, 최호정 서울시의회 의장 등이 함께했으며, 최호권 구청장은 수상자들의 작품을 둘러보고 축하의 뜻을 전했다.

공모 당선작으로는 ‘디자인캠프 문박디엠피’의 설계안이 선정됐다.

제2세종문화회관은 여의도공원 북측에 연면적 6만6000㎡ 규모로 조성될 예정이며, 대공연장(1800석), 중공연장(800석), 전시장, 공공전망대 등이 들어선다. 내년 12월 착공해 2029년 12월 준공을 목표로 하고 있다.

최호권 영등포구청장은 “제2세종문화회관이 완공되면 여의도와 한강, 영등포가 서울 서남권을 넘어 대한민국 문화의 새로운 축으로 도약하는 상징적인 공간이 될 것”이라며 “서울시와 긴밀히 협력해 시민에게는 감동이 있는 문화의 장으로, 예술가에게는 새로운 기회의 무대로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 전했다.