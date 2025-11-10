“대통령실 관여 주장 전혀 근거없어”

[헤럴드경제=손미정 기자] 검찰의 ‘대장동 사건 항소 포기’를 두고 정치권의 공방이 격해지는 가운데, 대통령실이 “이번 사안은 대통령실과는 무관한 일”이라는 입장을 밝혔다. 특히 야권 일각에서 제기하는 ‘대통령실 개입 의혹’과 관련해서는 일절 사실이 아니라며 단호하게 선을 그었다.

10일 연합뉴스에 따르면 대통령실의 한 관계자는 “검찰의 이번 결정에 대통령실이 개입할 여지가 없다”고 밝혔다.

이 관계자는 “확인 결과 민정라인 역시 (검찰의) 항소 포기 결정 후에 통보만 받았을 뿐 의사결정 과정에 관여하지 않은 것으로 확인됐다”며 “대통령실이 관여했다는 주장은 전혀 근거없는 얘기”라고 말했다.

대통령실의 다른 관계자도 “지금은 외교·안보 이슈를 고민하거나 민생·경제 현안을 챙기기에도 바쁜 상황”이라며 “이재명 대통령을 끌고 들어가려는 시도가 있더라도, 굳이 거기에 말려들 필요가 없다”고 밝혔다.

다만 대통령실은 대변인 브리핑이나 논평 등 공식 대응은 내놓지 않고 있는 상태다.

특히 이번 항소포기 결정에 대해 검찰 내부에서 반발이 터져나오는 것을 두고는 대통령실 내 일각에서는 격앙된 반응도 감지된다.

한 관계자는 “지난 정부에서는 조용히 정권의 편을 들던 일부 정치검찰들이 갑자기 태도가 돌변했다”며 “이럴수록 검찰개혁의 필요성에 대한 공감대만 강해질 것”이라고 말했다.