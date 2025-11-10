“조직 운영 체계가 사업 성장 속도 못 따라가”

[헤럴드경제=손미정 기자] 20대 직원 과로사 의혹이 불거진 런던베이글뮤지엄의 강관구 대표이사가 안전관리체계 정립을 통해 업무 중 사고 위험을 줄이겠다고 밝혔다.

10일 강 대표이사는 입장문을 통해 “(사업이) 급속도로 성장하는 과정에서 운영 체계와 조직이 성장 속도를 따라잡지 못했다. 고용노동부의 근로감독조사에 성실하게 임하며 더 나은 일터를 만들기 위한 전사적인 노력을 기울이고 있다”며 이같이 밝혔다.

그는 앞선 직원 사망 사건 이후 ▷인사관리(HR) 특화 전사적 자원관리 시스템(ERP) 도입 및 전문 HR 인력 배치 ▷산업안전관리 체계 정립과 전담 인력 지정 ▷52시간제 준수를 위한 유연근무제를 포함하는 인사제도 개편 ▷대표이사 직통 사내 소통 채널 마련 등을 추진 중이라고 덧붙였다.

이어 강 대표는 런던베이글뮤지엄에서 최근 3년간 63건의 산업재해가 발생한 데 대해 “지난 3년간 주방에서의 칼 베임과 경도 화상, 출퇴근 재해 등 부상에 대해 빠짐없이 산업재해 신청 안내를 한 결과”라면서 “식음료 사업 특성상 업무 중 발생하는 모든 사고를 막을 수 없었다”고 설명했다.

그러면서 “앞으로 세심한 안전 수칙을 마련하고 지속적으로 점검해 업무 중 발생할 수 있는 부상과 안전사고 위험을 줄이겠다”고 강조했다.

신규 매장 직원의 근로 시간이 길다는 지적에는 “오픈 매장의 경우 현장 투입 인원 등을 조율해 보다 적극적인 방법으로 근로 시간을 줄이겠다”고 밝혔다. 정확한 근로 시간 관리를 위해 입력 누락을 방지할 수 있는 시스템을 예정보다 빠르게 도입하겠다고도 했다.

앞서 런던베이클뮤지엄 인천점에서 근무하던 A(26)씨가 지난 7월 회사 숙소에서 숨진 채 발견, 유족은 과로사로 인한 산재를 주장해왔다. 이후 유족은 회사와 합의한 뒤 산재 신청을 취하했다.

고용노동부는 런던베이글뮤지엄의 전 지점과 운영사 ㈜엘비엠의 계열사를 대상으로 근로감독에 착수했다.