주행 중인 차량에 곰이 달려들고 있는 모습. [엑스(X·옛 트위터)]
주행 중인 차량에 곰이 달려들고 있는 모습. [엑스(X·옛 트위터)]

[헤럴드경제=최원혁 기자] 최근 일본 곳곳에서 곰의 습격으로 인명 피해가 속출하고 있는 가운데 홋카이도 지역에서 주행 중인 차량에 곰이 달려드는 영상이 포착됐다.

홋카이도 삿포로시에서 172㎞가량 떨어진 우라카와 마을의 한 목장주는 지난 7일 엑스(X·옛 트위터)에 “어제 오후 7시30분께 목장으로 (차를 타고) 가던 직원이 다리 위에서 곰을 만났다”며 영상과 사진을 공유했다.

공개된 영상에는 운전자가 차 안에서 휴대전화로 찍은 영상에는 비가 내리는 밤 도로 위에서 거대한 몸집의 불곰이 갑자기 차량을 향해 빠른 속도로 달려들고 있는 모습이 담겼다. 운전자는 곰과 충돌하지 않으려 후진했으나 곰은 입을 벌린 채 차량 보닛을 덮쳤다. 이후에도 곰은 계속 차를 쫓아왔다.

후진하는 차량에 곰이 달려드는 모습. [엑스(X·옛 트위터)]
후진하는 차량에 곰이 달려드는 모습. [엑스(X·옛 트위터)]

함께 공개된 사진에는 차량 보닛에 곰이 할퀴어 찌그러진 자국이 선명하게 남아 있다.

목장주는 “동영상 이상의 일은 발생하지 않았고 무사히 끝났지만 근처에 살거나 지나가는 분들은 주의하라”고 전했다.

이를 본 현지 누리꾼들은 “평소 상상했던 것보다 5배는 더 크다” “차량에 달려와 입을 벌린 모습이 너무 무섭다” “직원이 무사해서 다행이다” “차 안이 아닌 밖에서 곰과 마주했다면 정말 위험한 상황이다” 등의 반응을 보였다.

일본에서는 최근 홋카이도뿐 아니라 곳곳에서 곰 습격으로 인한 인명 피해가 잇따르고 있다. 일본 환경성에 따르면 올해 4∼9월 곰 출몰 건수는 2만792건으로 이미 지난해 전체 건수를 넘어섰다. 또 올해 4월 이후 곰 습격으로 13명이 사망했다. 이는 역대 최다였던 2023년 6명의 2배에 달하는 수치다.

일본 경찰청은 곰 습격이 잦은 아키타현과 이와테현에 오는 13일부터 경찰을 추가 파견하기로 했다. 이들은 본래 테러 대응을 맡는 총기대책부대 소속으로, 현지 경찰과 함께 소총을 활용한 곰 퇴치에 나설 예정이다.


choigo@heraldcorp.com