[헤럴드경제=최원혁 기자] 최근 일본 곳곳에서 곰의 습격으로 인명 피해가 속출하고 있는 가운데 홋카이도 지역에서 주행 중인 차량에 곰이 달려드는 영상이 포착됐다.

홋카이도 삿포로시에서 172㎞가량 떨어진 우라카와 마을의 한 목장주는 지난 7일 엑스(X·옛 트위터)에 “어제 오후 7시30분께 목장으로 (차를 타고) 가던 직원이 다리 위에서 곰을 만났다”며 영상과 사진을 공유했다.

공개된 영상에는 운전자가 차 안에서 휴대전화로 찍은 영상에는 비가 내리는 밤 도로 위에서 거대한 몸집의 불곰이 갑자기 차량을 향해 빠른 속도로 달려들고 있는 모습이 담겼다. 운전자는 곰과 충돌하지 않으려 후진했으나 곰은 입을 벌린 채 차량 보닛을 덮쳤다. 이후에도 곰은 계속 차를 쫓아왔다.

함께 공개된 사진에는 차량 보닛에 곰이 할퀴어 찌그러진 자국이 선명하게 남아 있다.

목장주는 “동영상 이상의 일은 발생하지 않았고 무사히 끝났지만 근처에 살거나 지나가는 분들은 주의하라”고 전했다.

이를 본 현지 누리꾼들은 “평소 상상했던 것보다 5배는 더 크다” “차량에 달려와 입을 벌린 모습이 너무 무섭다” “직원이 무사해서 다행이다” “차 안이 아닌 밖에서 곰과 마주했다면 정말 위험한 상황이다” 등의 반응을 보였다.

일본에서는 최근 홋카이도뿐 아니라 곳곳에서 곰 습격으로 인한 인명 피해가 잇따르고 있다. 일본 환경성에 따르면 올해 4∼9월 곰 출몰 건수는 2만792건으로 이미 지난해 전체 건수를 넘어섰다. 또 올해 4월 이후 곰 습격으로 13명이 사망했다. 이는 역대 최다였던 2023년 6명의 2배에 달하는 수치다.

일본 경찰청은 곰 습격이 잦은 아키타현과 이와테현에 오는 13일부터 경찰을 추가 파견하기로 했다. 이들은 본래 테러 대응을 맡는 총기대책부대 소속으로, 현지 경찰과 함께 소총을 활용한 곰 퇴치에 나설 예정이다.