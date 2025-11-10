곡물·도자기 운반 추정 古 선박 흔적 찾아 “수도 개경으로 도자기 운반 중 침몰 가능성” 1420년 침몰 추정 ‘마도 4호선’ 인양 마무리

[헤럴드경제=손미정 기자] 충남 태안 앞바다에서 수백 년 전 가라앉은 것으로 추정되는 난파선 흔적이 새롭게 발견됐다.

10일 국립해양유산연구소는 태안 마도 해역을 조사하던 중 곡물과 도자기를 운반하다가 침몰한 것으로 추정되는 고(古)선박의 흔적을 찾았다고 밝혔다. 마도 해역에서 새로운 난파선의 존재가 감지된 것은 약 10년 만이다.

신종국 수중발굴과장은 이날 서울 종로구 국립고궁박물관에서 열린 기자 간담회에서 “수중유산 탐사선인 씨뮤즈(SEAMUSE)호에서 마도 해역 일대를 10ｍ 간격으로 조사한 결과, 새로운 난파선의 흔적을 확인했다”고 말했다.

연구소는 음파를 활용한 수중 탐사 장치로 마도 해역 일대를 조사하던 중 침몰선의 흔적을 발견했다. 이후 잠수사를 투입해 조사한 결과, 청자 다발 2묶음(총 87점)과 나무로 만들어진 닻, 밧줄, 볍씨, 선체 조각 일부, 화물 받침용으로 추정되는 통나무 등을 찾아냈다. 다발로 된 청자는 접시가 65점, 그릇(완) 15점, 잔 7점 등이었다.

고려청자 전문가인 한성욱 민족유산연구원 이사장은 “틀을 이용해 무늬를 찍어낸 기법, 삿갓 형태의 작은 완 등을 고려할 때 1150∼1175년경 제작된 것으로 추정된다”며 “청자 받침에 쓰인 재료를 볼 때 명품이긴 하지만, 왕실이나 최고위층에서 쓴 것보다는 아래다. 생활 용기를 중심으로 운반한 것으로 보인다”고 덧붙였다.

고려시대와 조선시대에 연안 뱃길을 이용해 수도로 가려면 마도 해역 일대를 지나야 했는데, 조류가 거세고 암초가 많아 많은 배들이 난파 사고를 당했다. 연구소에 따르면 조선왕조실록에는 1392년부터 1455년까지 60여 년 동안 200척에 달하는 선박이 태안 안흥량 일대에서 침몰했다는 기록이 있다.

한 이사장은 이번에 발견된 난파선 흔적과 관련해 대표적인 고려청자 생산지인 강진 사당리, 부안 진서리 등 3∼4곳의 가마에서 물건을 만든 뒤 당시 수도였던 개경으로 운반하다 배가 침몰했을 가능성도 제시했다.

이 유물이 마도 해역에 잠들어 있는 또 다른 고선박, 즉 ‘마도 5호선’ 발견으로 이어질지도 주목된다. 마도 해역에서는 2009년부터 2011년까지 고려시대 배로 추정되는 마도 1∼3호선이 차례로 발견됐고, 지난 2014년에는 마도 4호선의 흔적이 나왔다.

연구소는 특히 청자 다발 주변에서 목제 닻과 닻돌(나무로 만든 닻을 물속에 잘 가라앉히기 위해 매다는 돌) 등이 나온 점이 주요한 실마리가 될 것으로 보고 있다. 신 과장은 “유물 구성과 양상이 마도 1·2호선과 유사하다”며 “새로운 난파선으로 확인되면 반경 1㎞ 이내에서 총 5척의 고선박이 발견되는 것”이라고 설명했다.

이번 조사는 마도 해역 일대와 우리 선박사를 연구하는 데 중요한 자료가 될 전망이다.

학계에서는 마도 1호선이 1208년 개경으로 향하다 침몰한 것으로 보며 2호선은 1210년경, 3호선은 1265∼1268년경 각각 사고를 당해 가라앉았다고 추정하고 있다. 마도 해역과 가까운 곳에서 발견된 태안선의 경우, 12세기 후반에 침몰한 것으로 여겨진다.

연구소 측은 “새로운 ‘마도 5호선’이 발견된다면 태안 마도 해역에서 발굴된 고려 선박 가운데 침몰 시기가 가장 이른 것으로 볼 수 있다”고 밝혔다. 연구소는 구체적인 조사 계획을 수립 후 내년에 이를 규명하기 위한 발굴 조사에 나선다는 계획이다.

더불어 연구소는 지난달 마도 4호선의 선체를 인양하는 작업도 모두 마무리했다. 마도 4호선은 우리 바다에서 발굴 조사를 거쳐 존재가 확인된 유일한 조선시대 선박이다.

배에서는 출발지와 목적지가 적힌 목간(木簡·글씨를 쓴 나뭇조각)을 비롯해 분청사기, 다량의 곡물이 발견됐다. 그중 ‘나주광흥창’(羅州廣興倉)이라는 글자가 남아 있어, 당시 나주에서 거둬들인 세곡과 공물을 싣고 한양 광흥창으로 향하던 조운선(漕運船)으로 여겨진다.

연구소는 지난 2015년 발굴 조사를 시작해 선체 안에 남아 있던 유물을 먼저 꺼내 보존 처리했고, 올해는 남아있는 선체 조각과 부재 등 총 107점을 인양하는 데 성공했다. 수중 발굴 조사를 거쳐 조선시대 선박의 실물 자료를 확보한 건 이번이 처음이다.

연구소는 방사성탄소연대를 측정한 결과를 토대로 이 배가 1420년경에 침몰했으며, 앞부분과 중앙에 각각 돛대를 설치한 쌍돛대 구조라는 점을 밝혀냈다. 큰 나무못과 보조 못을 함께 사용한 고려시대 배와는 달리 작은 나무못을 여러 개 사용해 선체를 정밀하게 연결하고 내구성을 높인 점도 파악했다.

연구소는 “마도 4호선은 선체 수리에 쇠못을 사용했는데 우리나라 고선박에서는 처음으로 확인된 사례”라고 밝혔다.

수면 위로 나온 선체 조각은 태안 보존센터로 옮겨 목재에 남은 염분을 빼는 작업을 진행 중이다. 경화 처리, 건조 과정 등 보존 처리를 마무리하기까지 최소 15년 정도 걸릴 예정이다.