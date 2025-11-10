11일부터 12일까지 고성군스포츠타운 4구장에서

[헤럴드경제(고성)=황상욱 기자] 고성군은 11일부터 12일까지 고성군스포츠타운 4구장에서 ‘제30회 농업인의 날 기념, 제9회 고성군 농축산물 한마당 축제’를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 고성군농업인단체협의가 주관하고 고성군이 후원하며, 농업인의 자긍심을 높이고 지역 농축산물 소비 촉진을 위해 마련되었다. 축제는 기념식과 축하공연, 농축산물 홍보 및 판매, 무료 시식회, 전시·체험 행사, 귀농귀촌·청년농업인·고향사랑기부제 홍보 등 다채로운 프로그램으로 구성된다.

11일 오전 10시부터 농축산물 직거래장터와 전시행사가 시작되며, 오전 10시 30분에는 여성농민회의 오카리나 연주와 퓨전국악 ‘화온’의 식전공연이 펼쳐진다. 이어 오전 11시에는 내빈소개, 개회선언, 국민의례, 유공자 시상(군수 2명, 의장 2명, NH농협고성군지부장 1명, 감사패 2명), 기념사 및 축사, ‘고성에는 고성쌀 강정’ 퍼포먼스가 진행된다.

오후에는 맥주 빨리 마시기 이벤트를 시작으로 트로트가수 한아름, 윤이나, 서백의 공연과 생활개선회의 난타, 전자현악그룹 아이리, 퍼포먼스팀 해피니스의 무대가 이어지며, 축제 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

12일은 오전 10시부터 오후 3시까지 농축산물 전시·판매와 함께 귀농귀촌, 청년농업인 홍보부스, 고향사랑기부제 안내 등 지속가능한 농업과 지역 상생을 위한 프로그램이 운영된다.

축제 기간 동안 방문객을 위한 환영 이벤트로 1100명에게 5000원 쿠폰이 선착순 지급되며(11일 오전 11시 30분, 오후 3시 30분), 한우·한돈 시식과 함께 농산물 가공기술활용센터의 개발제품(취나물밥+강된장, 전통주, 쫀달고옥수수, 식혜 등)도 맛볼 수 있다.

고성쌀, 단감, 시금치, 파프리카, 버섯, 참다래 등 지역 농산물과 한우, 돼지고기, 계란, 벌꿀, 가리비 등 축산물·수산물이 전시·판매되며, 친환경농업자재, 토종종자, 농기계 전시와 여성농업인단체의 홈패션, 한지공예, 전통규방공예 작품도 함께 선보여 풍성한 볼거리를 제공한다.