“대기업 반도체, 중견기업 반도체 부품·장비 확대”

[헤럴드경제=양영경 기자] 올해 3분기 우리나라 수출액이 사상 최대치를 기록했다. ‘반도체 슈퍼사이클’이 본격화되면서 전체 수출 증가세를 이끈 것으로 분석된다.

10일 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 3분기 기업특성별 무역통계 결과(잠정)’에 따르면 3분기 수출액은 1850억 달러로 전년 동기 대비 6.5% 증가했다. 이는 2010년 통계 작성 이후 최대 규모다. 수출은 2분기(2.1%)에 이어 2개 분기 연속 증가세를 이어갔다.

데이터처 관계자는 “3분기까지는 한·미 관세 협상이 마무리되지 않아 부정적 요인이 있었지만, 반도체 수출이 강세를 보이며 전체 수출 증가를 견인했다”고 설명했다.

3분기 수출 기업 수는 6만9808개로 전년보다 4.5% 증가했다. 품목별로는 자본재 수출이 11.2% 늘어난 1110억 달러를 기록하며 사상 최대치를 나타냈다. 반도체 수출 호조가 핵심 요인이었다.

소비재 수출은 자동차 중심으로 4.9% 증가한 239억 달러를 기록해 4개 분기 연속 이어진 감소세를 끊었다. 미·중 수출은 줄었지만, 유럽으로의 전기차 수출과 독립국가연합(CIS) 지역의 중고차 수출이 증가했다.

반면, 원자재 수출은 화학공업제품·섬유·철강 및 금속제품의 부진으로 1.9% 감소한 500억달러를 기록했다.

기업 규모별로는 대기업 수출액이 5.1% 증가한 1223억달러로, 2015년 통계 작성 이후 최대 규모를 기록했다. 원자재·소비재 수출은 다소 줄었지만, 자본재 수출 증가가 이를 상쇄했다.

중견기업의 수출은 자본재·소비재·원자재가 고르게 늘며 7.0% 증가한 323억달러로 집계됐다. 역시 역대 최대 수출액이다. 중소기업 역시 11.9% 증가한 298억 달러를 기록해 3분기 기준 역대 최고치를 새로 썼다.

데이터처는 “대기업은 반도체, 중견기업은 반도체 부품·장비 수출의 확대 효과가 컸다”고 분석했다.

대기업 수출 증가로 인해 상위 10개 기업의 무역집중도는 40.0%로 전년보다 2.6%포인트 상승, 역대 최고 수준을 기록했다. 반면 상위 100대 기업의 집중도는 0.2%포인트 하락한 67.6%였다.

다만, 대미 수출액은 293억달러로 전년 대비 3.9% 감소, 2023년 3분기(283억달러) 이후 처음으로 300억 달러 아래로 내려갔다. 이는 3분기 연속 감소세다.

3분기 수입액은 1624억 달러로 전년보다 1.5% 늘었다. 대기업 수입은 0.9% 감소했으나, 중견기업과 중소기업은 각각 4.6%, 8.5% 증가했다.