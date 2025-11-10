월 5~10만 원 지역화폐 지급, 양육 가정 혜택·상권 활성화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군이 올해 처음 도입한 ‘다자녀 유공수당’이 양육가정의 경제적 부담을 덜어주는 동시에 지역경제 활성화에도 기여하고 있는 것으로 나타났다.

‘다자녀 유공 수당’은 저출생 문제를 극복하고 가족 친화적 지역사회를 조성하기 위해 시행되는 울진군 핵심 인구정책이다.

지원 대상은 1세 이상 12세 이하 자녀를 둔 2자녀 이상 가정으로, 첫째 자녀는 월 5만 원, 둘째 자녀 이상은 1인당 월 10만 원을 지역화폐로 지급한다.

올해 8월 첫 지급을 시작으로 매월 약 1,066가정이 혜택을 받고 있으며, 지금까지 총 4억 6,690만 원이 지원됐다.

특히 이 중 약 3억 7000만 원이 지역 내에서 소비돼, 양육비 경감 효과뿐 아니라 지역 상권 활성화에도 실질적인 도움이 되고 있다.

주요 사용처는 ▲마트·식료품점 1억 4,400만 원(39%) ▲대중음식점 9,800만 원(27%) ▲예체능학원·교육시설 4,200만 원(11.4%) ▲의류·이미용 업소 2,500만 원(6.8%) 순으로, 생활 밀착형 소비가 두드러졌다.

군은 지역화폐 지급을 통해 관내 소비를 촉진하고, 지역경제의 선순환을 도모하고 있다.

손병복 군수는 “다자녀 가정이 존중받고, 아이를 낳고 키우는 일이 자부심이 되는 지역 분위기를 만들어가겠다”며 “양육이 공동체 성장으로 이어질 수 있도록 다양한 출산·양육 친화 정책을 지속 추진하겠다”고 말했다.

이번 ‘다자녀 유공수당’은 단순 지원을 넘어, 다자녀 가정을 ‘유공자’로 예우하는 상징적 정책으로서, 아이를 키우는 일을 개인의 부담이 아닌 공동체의 책임으로 인식하도록 하는 긍정적 사회적 효과도 함께 기대된다.