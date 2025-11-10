- 세계김치연구소 ‘제3회 위킴 페스티벌’ 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 세계김치연구소는 식품 분야 최초의 법정기념일인 김치의 날(11월 22일)을 기념해 국민과 함께 김치의 과학적·문화적 가치를 나누는 ‘제3회 위킴 페스티벌’을 오는 21일 국립민속박물관에서 개최한다고 밝혔다.

‘김치의 날’은 김치 재료 하나하나(11월)가 모여 22가지 이상의 건강 효능(22일)을 지닌다는 의미를 상징하며, 우리 전통 발효식품의 가치를 되새기기 위해 2020년에 제정된 법정기념일이다.

이번 행사는 세계김치연구소가 주최·주관하고, 과학기술정보통신부와 농림축산식품부, 국가과학기술연구회, 한국농수산식품유통공사, (사)대한민국김치협회, LG전자㈜가 후원한다.

올해 위킴 페스티벌은 ‘과학기술과 문화가 빚는 K-김치의 미래’를 주제로, 김치의 세계화를 이끄는 과학적 근거와 문화적 가치를 한자리에서 조명한다. 과학자, 빅데이터 전문가, 인문학자, 과학 커뮤니케이터 등 각 분야의 대표 전문가들이 참여해 김치의 매력과 가능성을 쉽고 흥미롭게 풀어낼 예정이다.

강연 프로그램은 ▷장해춘 세계김치연구소 소장의 ‘세계김치연구소가 펼치는 김치 종주국의 미래’를 시작으로 ▷송길영 작가의 ‘빅데이터로 읽는 K-푸드 대표주자, 김치’ ▷조승연 작가의 ‘인류 문명의 중심이 된 K-김치문화’ ▷과학커뮤니케이터 엑소(이선호)의 ‘세계인의 슈퍼푸드 김치의 과학 이야기’ 등으로 구성된다.

같은 날 행사장에서는 ‘제4회 김치 콘텐츠 창작 공모전’ 시상식도 함께 열린다. 이번 공모전은 8.5대 1의 높은 경쟁률을 기록했으며, 전문 심사위원단의 1·2차 심사와 국민 3205명이 참여한 온라인 투표를 통한 최종 3차 심사를 거쳐 공정성과 참여도를 한층 강화했다. 그 결과, 영상·그림 분야에서 창의성과 완성도를 두루 갖춘 우수 작품이 선정됐다.

주요 수상작으로는 ▷부총리 겸 과학기술정보통신부 장관상에 일반부 영상 부문 권진수·김한준씨의 ‘로컬에서 글로컬로’ ▷농림축산식품부 장관상에 일반부 그림 부문 정주영씨의 ‘김치마블’ ▷국가과학기술연구회 이사장상(장관급상)에 어린이부 그림 부문 김연서 학생의 ‘씨앗에서 열매까지 열리는 김치의 맛있는 미래’가 선정됐다. 이 외에도 세계김치연구소 소장상 최우수상·우수상·장려상 등 12점이 함께 시상된다.

장해춘 세계김치연구소 소장은 “김치는 우리 과학과 문화가 어우러진 세계적 자산”이라며 “세계김치연구소는 국가 김치산업의 혁신 거점기관으로서 글로벌 식품시장 속 K-푸드의 경쟁력 강화와 김치산업의 지속가능한 발전을 이끌겠다”고 밝혔다.