생활 속 위험 요소 발굴로 어린이보호구역·골목길 안전 환경 개선 성과 올해 구 안전보안관 신고 2200여 건 달성… 재난 예방에 앞장

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 11월 5일 정부세종컨벤션센터에서 열린 행정안전부 주관 ‘2025년 안전보안관 활동 우수사례 경진대회’에서 구 안전보안관 2명이 장관상을 받는 성과를 거뒀다.

해당 대회는 전국 안전보안관의 활동을 공유하고 제도의 활성화를 도모하기 위해 마련된 행사다. 전국에서 접수된 수기 중 사전심사를 거쳐 선정된 개인·단체가 사례를 발표하는 방식으로 진행됐다.

구는 안전한 통학로 조성과 골목길 야간 범죄 우려 해소에 기여한 공로를 높이 인정받았다.

한 안전보안관은 3개 학교가 함께 이용하는 통학로 300미터 구간에 대한 집중 예찰을 실시했다. 언덕배기 어린이공원 인근 교통 사각지대를 유발하던 주차선의 삭제를 이끌어냈으며, 삭선된 부분의 재도색을 요청했다.

또 다른 우수사례로는 야간 보행 안전 확보 활동이 소개됐다. 주택이 밀집한 화양동의 골목길을 순찰하던 안전보안관이 가로등 일부가 꺼져 있는 것을 발견해 즉시 신고했고 관계기관의 신속한 조치로 골목길 조명이 복구됐다.

일상에서 무심코 지나칠 수 있는 위험 요소를 바로잡으려는 작은 실천들이 모여 지역 안전 문화를 확산한다는 제도의 취지를 잘 보여줬다는 점에서 높은 평가를 받았다.

구는 생활 속 안전 무시 관행과 각종 위험 요소를 줄이기 위해 2018년부터 ‘안전보안관 제도’를 운영 중이다. 현재 48명의 참여자가 지역 전역에서 활동 중이며, 불법 주정차, 보안등 고장, 도로시설물 파손 등 생활 주변의 위해 요소를 직접 발굴해 ‘안전신문고’ 앱으로 신고하고 개선을 유도하고 있다.

올해는 현재까지 2200여 건의 신고 활동 실적을 올렸다. 매월 ‘안전 점검의 날’ 캠페인을 운영, 안전 관련 교육과 훈련에 적극 참여하며 재난 대응 역량 강화에도 힘쓰고 있다.

김경호 광진구청장은 “지역의 안전을 위해 묵묵히 헌신하는 안전보안관 여러분의 노고에 감사드린다”며 “구민과 함께 만드는 생활안전 중심의 도시, 모두가 안심할 수 있는 광진을 만들기 위해 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.