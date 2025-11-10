트리와 함께 ‘뮤지컬 스테이지’로 변신한 공간 ‘홀로그램’ 활용한 체험형 콘텐츠로 차별화

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 신세계 센텀시티가 다음달 31일까지 선보이는 크리스마스 시즌 테마 ‘뮤지컬 원더랜드(Musical Wonderland)’ 연출을 10일 완성하고 본격적인 연말 분위기 조성에 나섰다.

매년 화려한 시즌 연출로 사랑받는 지하 2층 중앙광장에는 올해 홀로그램을 활용한 체험형 공간 등 차별화된 콘텐츠가 마련돼 ‘부산의 크리스마스 핫플레이스’로서 입지를 더욱 강화할 전망이다.

중앙광장에는 4.5m 높이의 메인 트리를 비롯해 지난해보다 4배 이상 많은 20여개의 트리가 설치됐다. 특히 신세계백화점은 올해 처음으로 CJ ENM의 뮤지컬 IP와 협업해 ‘홀로그램’을 주제로 한 체험형 콘텐츠를 선보인다.

다음달 11일부터 25일까지 운영되는 ‘홀로그램 월(Hologram Wall)’에서는 뮤지컬 킹키부츠와 비틀쥬스의 배우들이 뮤지컬 넘버에 맞춘 실감형 영상 퍼포먼스를 선보인다. 또 배우와 함께 사진을 찍는 듯한 경험을 제공하는 ‘홀로그램 포토부스’ 2대가 설치돼 가족과 연인 단위 방문객들의 관심을 끌 것으로 기대된다.

이와 함께 신세계 자체 캐릭터 ‘푸빌라’와 뮤지컬 속 캐릭터들을 연속적으로 배치해 관람객이 무대 위에 선 듯한 몰입감을 느낄 수 있도록 연출했다.

하이퍼그라운드의 대형 미디어 파사드와 미디어 폴에서는 ‘Wonder all the way(놀라움이 가득하길)’이라는 메시지를 담은 영상이 상영돼 연말의 따뜻한 분위기를 한층 높인다.

또한 1층 센텀광장을 비롯해 2~6층 보이드, 푸드마켓, 와인하우스, VIP 라운지 등 백화점 전 층에 화려한 LED 조명과 트리를 설치해 눈이 즐거운 쇼핑 환경을 조성했다.

신세계 센텀시티는 봄과 크리스마스 시즌마다 정기적인 테마 연출로 ‘인증샷 명소’로 자리 잡고 있다. 지난해 크리스마스 시즌에는 1만5000개의 LED 전구로 꾸민 ‘루미나리에’(luminarie)와 크리스탈 트리로 방문객이 10% 증가했으며, 지난 3월 ‘블루밍 플레이리스트(Blooming Playlist)’ 연출 기간에도 유사한 증가세를 보였다.

신세계 센텀시티 관계자는 “매년 정기적인 시즌 연출로 사랑받는 센텀시티에서 이번 크리스마스도 따뜻한 연말 분위기를 느낄 수 있도록 준비했다”며 “올해는 체험형 콘텐츠를 가미해 색다른 즐거움을 제공할 계획”이라고 말했다.