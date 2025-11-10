- 혁신장터를 통해 국내 시범구매 268개, 임차 33개 제품 등 시범사용 기관 모집

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청(청장 백승보)은 2026년 혁신제품 시범구매를 위한 수요조사를 10일부터 혁신장터를 통해 진행한다.

혁신제품 시범구매는 공공기관이 행정서비스 향상과 국민 편의 제고를 위해 필요한 혁신제품을 신청하면 조달청이 구매하여 공공기관이 직접 시범사용하도록 제공하는 제도다.

혁신제품 시범구매는 혁신제품의 공공시장 진입을 촉진하면서, 시범사용 결과가 성공적이면 국내외 판로 확대에 큰 도움이 되고 있다.

이번 수요조사 대상은 268개 혁신제품이며, 다음 달 11일까지 진행한다.

한편, 소프트웨어 등 일정기간 임차(구독)하여 사용하는 33개 혁신제품은 지난 5일부터 오는 27일까지 혁신장터를 통해 임차 수요조사를 진행하고 있다.

조달청 강희훈 신성장조달기획관은 “창의성과 기술이 결합된 혁신제품은 공공기관의 서비스 개선이나 문제 해결에 도움을 줄 수 있을 것”이라며 ”이번 수요조사에 많은 공공기관이 시범사용을 신청하고 희망하는 혁신제품을 활용할 수 있기를 바란다“고 말했다.