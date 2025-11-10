농가 일손 부족 해소·문화 교류 확대 기대…MOU 체결 후 첫 공식 방문

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 상주시는 지난 7일 시청 대회의실에서 베트남 까마우성 인민위원회 대표단을 맞이하고 계절근로자 교류 협력 강화를 위한 뜻깊은 만남을 가졌다.

이번 방문은 지난 9월 양 지역이 체결한 계절근로자 유치 업무협약(MOU) 이후 진행된 첫 공식 방문으로, 실질적인 협력 관계 구축을 위해 마련됐다.

후인 치 응우엔 까마우성 인민위원회 부위원장을 포함해 7명으로 꾸려진 대표단은 “베트남 까마우성 근로자들이 상주시에서 일할 기회를 갖게 되어 기쁘다”며 “농업 분야뿐 아니라 문화 등 다양한 교류가 이어지길 희망한다”고 말했다.

강영석 시장은 “까마우성 계절근로자 도입으로 안정적인 인력 확보가 가능해져 농가의 일손 부족 문제 해결에 큰 도움이 될 것”이라며 “인력 교류를 넘어 상호 신뢰를 바탕으로 양 지역이 함께 성장하는 상생의 길로 이어지길 기대한다”고 말했다.

상주시는 앞으로 까마우성과의 협력을 기반으로 계절근로자 제도의 안정적 운영과 상호 교류·우호 협력을 지속적으로 이어갈 계획이다.