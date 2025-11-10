[헤럴드경제=문이림 기자] 키움증권은 카카오뱅크와 함께 ‘26주적금with키움증권’을 출시한다고 10일 밝혔다.

‘26주적금with키움증권’은 고객이 매주 적금을 납입하면 단계별로 국내주식 거래지원금, 펀드 쿠폰, 채권 쿠폰 등 다양한 투자 혜택을 제공하는 상품이다. 가입 기간은 다음달 7일까지다.

‘26주적금’은 최초 가입금액을 기준으로 매주 자동 증액되는 금액을 26주 동안 적립하는 구조다.

1주차 납입 시에는 키움포인트 3000원이 지급된다. 해당 포인트는 키움증권 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 현금처럼 사용할 수 있다. 3주차에는 신규 및 휴면 고객에게 국내주식 거래지원금 1만원이 지급된다. 25주차에는 1000원 상당의 해외 소수점 주식이 제공된다. 26주 완납 시에는 최대 5만5000원 상당의 투자 혜택을 받을 수 있다.

이번 협력은 키움증권과 카카오뱅크가 체결한 전략적 업무협약(MOU)의 일환이다. 단순한 적금 연계 이벤트를 넘어 저축과 투자를 아우르는 비대면 종합 금융 생태계 구축을 목표로 한다.

양사는 향후 젊은 세대의 투자 진입 장벽을 낮추고 투자 대중화를 위해 협력을 확대해 나갈 계획이다.

키움증권 관계자는 “고객이 꾸준히 저축 습관을 유지하면서도 다양한 투자 경험을 쌓을 수 있도록 혜택을 구성했다”며 “이번 제휴를 통해 여러 금융 상품을 부담 없이 경험할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.